Tử vi tháng 9/2022: 3 con giáp được Thần Tài nhận đỡ đầu nên hút cạn tài lộc trong thiên hạ, tràn đầy vận may, làm gì cũng suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 01/09/2022 08:56

Dưới đây là những con giáp vạn sự như ý, phúc lộc đầy mình, làm chuyện gì cũng thành công.

Tuổi Mão

Tháng 9/2022 chính là thời điểm tràn ngập may mắn đối với tuổi Mão, nhất là về chuyện tình cảm. Bạn sẽ có một bước tiến mới trong mối quan hệ tình cảm, đồng thời bạn cũng sẽ gặp được những cơ hội đầy bất ngờ trong cuộc sống.

Ngoài ra, bạn sẽ có quý nhân phù trợ và dẫn lối để đi tới thành công trong sự nghiệp. Nhìn chung khoảng thời gian này bạn sẽ được hưởng "trái ngọt" khi sự nghiệp và tình cảm đều viên mãn

Tử vi tháng 9/2022: 3 con giáp được Thần Tài nhận đỡ đầu nên hút cạn tài lộc trong thiên hạ, tràn đầy vận may, làm gì cũng suôn sẻ - Ảnh 1
Tháng 9/2022 chính là thời điểm tràn ngập may mắn đối với tuổi Mão, nhất là về chuyện tình cảm.  Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thân

Tháng 8/2022 mang tới cho những người tuổi Thân khá nhiều nỗi lo về tiền bạc và sức khỏe. Nhưng khi bước sang tháng 9/2022, bạn có thể yên tâm hơn vì những rủi ro này sẽ qua đi nhanh chóng và những điều may mắn tốt lành sẽ đến.

Theo tử vi học thì đây sẽ là thời điểm có rất nhiều thay đổi và khỏi sắc với tuổi Thân, tài vận và may mắn sẽ tự động tìm tới bạn. Nếu bình tĩnh và biết chớp cơ hội, bạn sẽ có thể trở nên giàu có, sung túc và có thể yên tâm tận hưởng cuộc sống vì từ thời điểm này tới cuối năm bạn sẽ ngày càng thăng tiến hơn mà thôi.

Tuổi Tỵ

Với người tuổi Tỵ mà nói thì tháng 8/2022 đích thị là thời điểm gặp hạn lớn khi không chỉ gặp các vấn đề về sức khỏe, tiền bạc mà con giáp này còn dính tới khá nhiều nhiều chuyện thị phi. Rất may mắn cho bạn là sang tháng 9/2022 thì chuỗi xui xẻo này sẽ chấm dứt.

Bạn sẽ nhanh chóng cải thiện được tình trạng sức khỏe, tài chính và không phải suy nghĩ quá nhiều. Nếu biết nỗ lực và tích cực tham gia vào các hoạt đồng xã hội thì vận may của con giáp này sẽ cực tốt. Tháng 9/2022 này sẽ là thời gian để bạn làm giàu và dẹp bỏ hết những phiền não thị phi xung quanh.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Tử vi đúng 00h (thứ Bảy, 3/9/2022), vận trình xui xẻo, 3 con giáp dễ phá tan sự nghiệp gầy dựng bao năm, hung tinh quấy phá, cố gắng lắm mới khấm khá trở lại

Tử vi đúng 00h (thứ Bảy, 3/9/2022), vận trình xui xẻo, 3 con giáp dễ phá tan sự nghiệp gầy dựng bao năm, hung tinh quấy phá, cố gắng lắm mới khấm khá trở lại

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 00h (thứ Bảy, 3/9/2022) ngày không tốt trong tháng, 3 con giáp càng không may mắn, hung tinh dễ áp đảo khiến bản mệnh khó phất.

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Từ khóa:   con giáp tuổi thân tuổi tỵ

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