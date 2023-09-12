Tử vi tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bước vào vận ĐẠI PHÚC, bất ngờ giàu ú ụ, lắm tiền nhiều của, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 12/09/2023 16:41

Tử vi nói rằng, cuộc sống của những con giáp này sẽ có chuyển biến tích cực, mang nhiều niềm vui, may mắn vào tháng 8 âm lịch.

Tuổi Dần

Tử vi 12 con giáp nói rằng người tuổi Dần có tính cách kiên định, một khi đã xác định được mục tiêu thì nhất định sẽ theo đuổi đến cùng. Con giáp này thông minh, mạnh mẽ, kiên cường nên có thể nắm chắc thành công trong tay.

Sang tháng 8 âm lịch, con giáp may mắn tuổi Dần có thể rũ bỏ vận đen, bứt phá trong sự nghiệp và cuộc sống. Con giáp kiếm tiền nhiều vô kể khiến người khác phải ngước nhìn. Nhìn chung, cuộc sống của con giáp này luôn mang nguồn năng lượng tích cực. Khi gặp chuyện, họ không chùn bước mà cố gắng để hoàn thiện bản thân mình và đạt được thành tựu lớn hơn.

Tử vi tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bước vào vận ĐẠI PHÚC, bất ngờ giàu ú ụ, lắm tiền nhiều của, tình duyên đỏ thắm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có tính tình hào phóng, thích tự do, không muốn nghe ai sắp đặt. Con giáp này ưa thích việc được đi đây đi đó khám phá thế giới xung quanh, tìm kiếm những điều mới mẻ. Trong cuộc sống, con giáp này sẵn sàng vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để đạt được thứ họ muốn. Trải qua gian khổ, tuổi Ngọ càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm.

Tử vi dự báo, trong tháng 8 âm lịch, con giáp tuổi Ngọ lội ngược dòng ngoạn mục. Những xui xẻo sẽ lùi lại phía sau nhường cho cho những điều tốt đẹp. Tuổi Ngọ sẽ rũ sạch vận đen tiến tới thời kỳ đại vận, làm ăn suôn sẻ, cuộc sống có nhiều niềm vui.

Tử vi tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bước vào vận ĐẠI PHÚC, bất ngờ giàu ú ụ, lắm tiền nhiều của, tình duyên đỏ thắm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi nói rằng, tuổi Tuất là một trong những con giáp có khả năng bứt phá trong tháng 8 âm lịch. Con giáp này có tính tập trung, nghiêm túc trong công việc. Tuổi Tuất sống lý trí, luôn mạnh mẽ, quyết định dứt khoát. Con giáp này làm gì đều lập ra kế hoạch cụ thể, suy nghĩ kỹ càng.

Tuổi Tuất luôn có suy nghĩ tích cực, biến áp lực thành động lực để phấn đấu, vươn lên trong cuộc sống. Con giáp này không thích dựa dẫm vào người khác, không bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Do đó, con giáp được trời thương ban cho nhiều phước lành.

Tử vi tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bước vào vận ĐẠI PHÚC, bất ngờ giàu ú ụ, lắm tiền nhiều của, tình duyên đỏ thắm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

May mắn triền miên trong 6 ngày cuối tháng 8, những con giáp tạm biệt vận xui, tài lộc bung cửa, vận thế phất lên như diều gặp gió, thăng hoa phát tài

May mắn triền miên trong 6 ngày cuối tháng 8, những con giáp tạm biệt vận xui, tài lộc bung cửa, vận thế phất lên như diều gặp gió, thăng hoa phát tài

Thời gian 6 ngày cuối tháng 8, nếu như tuổi Mão, Sửu, Ngọ có thể nắm chặt cơ hội, chắc chắn sẽ trở nên thành công rực rỡ, phú quý chật nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tháng 8 âm lịch tử vi ngày 28/7 âm lịch tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Ngoại tình 39 phút trước
Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 54 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 9 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 1 giờ 24 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 1 giờ 54 phút trước
7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 9 phút trước
Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Tâm sự gia đình 2 giờ 24 phút trước
3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng