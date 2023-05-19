Tử vi tháng 4 âm lịch: Con giáp lập công được sếp trọng thưởng, kinh doanh phát đạt, tiền bạc đổ về ồ ạt, không biết túng thiếu là gì

Tâm linh - Tử vi 19/05/2023 07:54

Tháng 4 âm lịch mang tới vận khí tốt đẹp cho 3 con giáp này.

Tử vi tuổi Thân

Tử vi tháng mới của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân vận trình tổng thể sẽ tăng cao và những nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. 

Tình duyên: Hôm nay, vận trình tình duyên của bạn có phần sa sút, đừng để vướng vào một mối quan hệ sai trái nào. 

Tử vi tháng 4 âm lịch: Con giáp lập công được sếp trọng thưởng, kinh doanh phát đạt, tiền bạc đổ về ồ ạt, không biết túng thiếu là gì - Ảnh 1
Có nhiều tin vui nhưng tiêu rất nhiều tiền cho gia đình mình - Ảnh minh họa: Internet

Công việc: Vận trình công việc hôm nay sẽ thăng tiến, bạn sẽ được lãnh đạo khen ngợi. 

Tài lộc: Có nhiều tin vui nhưng tiêu rất nhiều tiền cho gia đình mình. 

Sức khỏe: Có chút mệt mỏi, nặng nề, hãy ăn những thực phẩm ít calo.

Tử vi tuổi Sửu

Tử vi tháng mới nhận định vận trình sự nghiệp của tuổi Sửu khá thuận lợi, tất cả mọi việc đều thuận buồm xuôi gió và có kết quả như ý. Trong công việc, nếu đang có dự tính về một dự án mới, bạn hãy thực hiện chớ nên ngần ngại, vì cơ hội thành công rất cao. 

Tử vi tháng 4 âm lịch: Con giáp lập công được sếp trọng thưởng, kinh doanh phát đạt, tiền bạc đổ về ồ ạt, không biết túng thiếu là gì - Ảnh 2
Vận trình tài lộc chỉ tăng không giảm - Ảnh minh họa: Internet

Tài vận: Vận trình tài lộc chỉ tăng không giảm. Người tuổi Sửu có thể đón nhận nhiều tin tốt về tiền bạc. Việc làm ăn kinh doanh thành đạt giúp bạn kiếm được một khoản tiền dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì tuổi Sửu không nên chần chừ mà hãy nhanh chóng nhận lời. 

Tình cảm: Vận trình tình duyên của tuổi Sửu có dấu hiệu khởi sắc và cải thiện rõ rệt. Sau nhiều lần nỗ lực thể hiện tình cảm, những người còn độc thân sẽ nhanh chóng chiếm được tình cảm của người ấy. Bên cạnh đó, các cặp đôi cũng trải qua những cung bậc cảm xúc tuyệt vời khi yêu. 

Tử vi tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp dự báo vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Tuất phát triển hơi kém. Theo tử vi, tuổi Tuất cần nghiêm khắc với bản thân và cẩn thận, tỉ mỉ hơn trong công việc nhằm tránh những sai lầm không đáng có. Bạn hãy cố gắng không mắc phải các sai lầm nhỏ và kiểm tra kỹ càng các chi tiết các dự án trước khi báo cáo cho cấp trên. 

Tử vi tháng 4 âm lịch: Con giáp lập công được sếp trọng thưởng, kinh doanh phát đạt, tiền bạc đổ về ồ ạt, không biết túng thiếu là gì - Ảnh 3
Tình hình tài chính của tuổi Tuất khá hanh thông, dồi dào nhờ có quý nhân mang đến vận may tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tài vận: Tình hình tài chính của tuổi Tuất khá hanh thông, dồi dào nhờ có quý nhân mang đến vận may tài lộc. Ngoài ra, con giáp này cũng có nhiều cơ hội để tăng thêm thu nhập, vì vậy hãy thử mạnh dạn đầu tư vào một dự án vừa với khả năng và hứa hẹn sẽ mang lại nhiều triển vọng trong tương lai. 

Tình cảm: Vận trình tình duyên vẫn chưa có nhiều khởi sắc. Hiện tại, tuổi Tuất độc thân chưa muốn tìm hiểu thêm ai vì sợ đối phương từ chối nên tỏ ra e ngại và không dám bày tỏ tình cảm của mình. Trong khi tình cảm đôi lứa không có nhiều biến động, mối quan hệ vẫn hài hòa, êm đềm. 

***Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiêm.

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