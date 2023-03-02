Tử vi tháng 3/2023: 3 con giáp tài lộc bùng nổ, vận đỏ hết phần người khác, tha hồ đếm tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 02/03/2023 17:06

Sách tử vi có nói, nếu thuộc 3 con giáp may mắn tột đỉnh này gia chủ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố, vạn sự suôn sẻ, kiếm được bộn tiền trong tháng 3/2023.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu là người hiền lành, chăm chỉ lại chịu thương chịu khó nên trong công việc, họ rất được lòng cấp trên và đồng nghiệp. Dù có lúc thăng trầm nhưng nhìn chung, sự nghiệp của Sửu suôn sẻ, thành công hơn người.

Tử vi dự đoán, trong tháng 3/2023, con giáp may mắn tuổi Sửu có cơ hội thăng chức tăng lương, kiếm tiền cực đỉnh. Con giáp này sẽ một bước đổi đời, thành công vang dội. Chẳng những nhà xe có đủ, tiền chất chật nhà, con giáp giàu có này còn tha hồ rung đùi hốt bạc, cứ thế mà phất lên.

Tử vi tháng 3/2023: 3 con giáp tài lộc bùng nổ, vận đỏ hết phần người khác, tha hồ đếm tiền mỏi tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần mạnh mẽ, bản lĩnh và cá tính hơn người. Con giáp này có tham vọng làm giàu, chí tiến thủ và không sợ đối mặt với khốn khó, cơ cực. Thế nên, họ thừa khả năng để tự làm đại gia của chính mình, ăn nên làm ra mà chẳng cần bám víu vào bất cứ ai.

Sách tử vi có nói, sang tháng 3/2023, tuổi Dần sẽ như cá gặp nước, cá chép hóa rồng. Làm gì cũng hái ra tiền, làm ăn thắng lợi, tài vận dồi dào chính là phúc phần con giáp giàu sang này xứng đáng nhận được.

Tử vi tháng 3/2023: 3 con giáp tài lộc bùng nổ, vận đỏ hết phần người khác, tha hồ đếm tiền mỏi tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thuở đầu lập nghiệp, tuổi Thân không tránh khỏi vô số khó khăn, thậm chí thất bại. Vậy nhưng, chính nhờ những tháng năm trầy trật ấy đã cho Thân rất nhiều kinh nghiệm vô giá giúp họ vững vàng trên đường công danh.

Trong tháng 3/2023, dù làm công ăn lương hay làm chủ thì tuổi Thân cũng sẽ tha hồ đón thần tài vào nhà, hỷ sự ập xuống đầu. Kiếm tiền dễ như trở bàn tay, muốn gì được nấy, sung túc đủ đầy chính là may mắn trời cho Thân.

Tử vi tháng 3/2023: 3 con giáp tài lộc bùng nổ, vận đỏ hết phần người khác, tha hồ đếm tiền mỏi tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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