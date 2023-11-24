Tử vi tháng 12/2023 của 12 con giáp: Thìn phát tài phát lộc, Tuất cuộc sống thăng hoa, Mão phúc khí dồn dập

Những con giáp tuổi Rồng có thành tích tốt trong sự nghiệp và được quý nhân hỗ trợ trong tháng này. Khi cơ hội đến, bạn phải chiến đấu vì quyền lợi đến cùng.

Tuy nhiên, sự cạnh tranh trong công ty rất khốc liệt và những những người Rồng sẽ phải chịu rất nhiều áp lực. Bạn phải giữ thái độ lạc quan, đừng đặt mục tiêu quá cao chính mình. Đồng thời, bạn nên đề phòng thêm khi kết thân với đồng nghiệp.

Theo tử vi tháng 12/2023 của 12 con giáp, người tuổi Tuất đang tạo dựng sự nghiệp vững vàng.

Công việc: Người tuổi Tuất có khoảng cách với đồng nghiệp, bạn chưa thật sự làm quen nhanh với môi trường mới.

Tình cảm: Bạn là người có nhiều cách cải thiện công việc cụ thể, tình cảm giữ chân thành.

Tài lộc: Về mặt tài chính, bạn đang làm quen với nguồn tài chính mới, luôn cải thiện rõ ràng.

Sức khoẻ: Sử dụng những hoạt chất giúp đào thải độc tố.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi tháng 12/2023 của 12 con giáp, tuổi Mão dễ đánh mất bình tĩnh vì những sự cố liên tục xuất hiện trong công việc. Nguyên nhân là do con giáp này không suy nghĩ thấu đáo, làm việc tùy tiện, hành động xốc nổi nên khó tránh khỏi phạm sai lầm.

Bản mệnh cần tập trung hơn, làm việc theo đúng quy trình để hạn chế những sai sót vốn không đáng xảy ra. Bên cạnh đó tuổi Mão cũng nên cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân của mình, không nên để những yếu tố khác xung quanh ảnh hưởng tới công việc.

Vận trình tình cảm không có gì phải lo lắng. Đối phương cũng là nguồn động lực tinh thần quan trọng giúp bản mệnh vượt qua những thời điểm khó khăn như hiện tại. Hãy biết trân trọng hạnh phúc và may mắn mình đang có.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.