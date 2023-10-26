Tử vi tháng 11 dự đoán, 3 con giáp cát lộc dư dả, của cải tràn ngập nhà, thu nhập nhân đôi, tài vận đỏ rực

Tâm linh - Tử vi 26/10/2023 17:19

Dự đoán trong tháng 11, những con giáp này sẽ có sự nghiệp khởi sắc, thu nhập tăng lên nhanh chóng.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu tính tình hiền lành, ít nói. Họ hội tụ nhiều phẩm chất và bản chất là người khoan dung, nhân ái. Họ sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn và bản thân người tuổi này cũng rất nhẫn nại, kiên trì. Khi gặp khó khăn, con giáp này thường tỏ ra bình tĩnh, tìm nhiều cách để giải quyết vấn đề.

Trong tháng 11, người tuổi Dậu mở cửa đón Thần Tài. Công việc, cuộc sống của họ đều khởi sắc. Người làm công ăn lương được lãnh đạo tin tưởng, trọng dụng. Trong khi đó, những người làm kinh doanh cũng chốt được nhiều thương vụ lớn. Trong thời gian tới, họ còn cơ cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh, hợp tác làm ăn với nhiều bạn làm ăn uy tín. Ngoài ra, con giáp này bị hai hung tinh chiếu mệnh, gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Họ cần chú ý ngăn ngừa bệnh thấp khớp. Người tuổi này cần sinh hoạt điều độ, vận động nhiều hơn để tăng cường sức khỏe.

Tử vi tháng 11 dự đoán, 3 con giáp cát lộc dư dả, của cải tràn ngập nhà, thu nhập nhân đôi, tài vận đỏ rực - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần luôn tràn đầy sức sống, dám nghĩ dám làm. Tuổi này rất nhạy cảm, hay đa nghi và đôi lúc cũng tỏ ra hung hăng, mất kiên nhẫn. Phẩm chất nổi bật của con giáp này làm lòng dũng cảm, khả năng cạnh tranh và sự khó lương. Người tuổi Dần sống ngay thẳng, ghét việc xu nịnh. Họ hợp làm chủ hơn làm thuê, thích làm các công việc tự do.

Sang tháng 11, tài lộc của con giáp tuổi Dần ngày một dồi dào. Họ đứng trước cơ hội lớn để phát triển sự nghiệp. Con giáp này có thể nhận được công việc mới, dự án mới. Người tuổi này nếu làm kinh doanh thì đơn hàng chốt ầm ầm, lợi nhuận tăng lên đáng kể. Con giáp này cũng sẽ quyết đoán hơn khi các cơ hội công việc đến với mình. Mặt khác, thời gian tới người tuổi Dần có sức khỏe không được như ý, cần chú ý đến các vấn đề xương khớp.

Tử vi tháng 11 dự đoán, 3 con giáp cát lộc dư dả, của cải tràn ngập nhà, thu nhập nhân đôi, tài vận đỏ rực - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, đa phần tính cách người tuổi Tuất thường thật thà, ngay thẳng và tốt bụng. Trong công việc họ rất nghiêm túc, chăm chỉ và cẩn thận nên được trọng dụng. Tuy vậy, tính cách họ khá nóng nảy lại không giỏi ăn nói nên dễ làm mất lòng người khác. Con giáp này phù hợp với những công việc đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ và độc lập.

Trong tháng 11, thời cơ làm giàu của người tuổi Dậu sẽ đến. Họ nhận được nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Họ sẽ gặp muôn vàn những điều may mắn, tốt lành. Những người làm công ăn lương có sự nghiệp hưng vượng. Người làm lãnh đạo sẽ đưa ra quyết sách đúng đắn, giúp tập thể ngày càng đi lên. Trong khi đó, những con giáp làm kinh doanh thì các thương vụ thuận buồm xuôi gió, buôn may bán đắt.

Tử vi tháng 11 dự đoán, 3 con giáp cát lộc dư dả, của cải tràn ngập nhà, thu nhập nhân đôi, tài vận đỏ rực - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

 

 

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