Tử vi tháng 11 cuối năm: TOP 3 con giáp nhận nhiều lộc trời, Thần Tài thiên vị, ngập ngụa tiền vàng, phú quý nhân mười

Tâm linh - Tử vi 27/10/2022 17:32

Trong tháng 11 dương lịch, 3 con giáp không cần lo về vấn đề tiền bạc, vì túi cứ vơi là lại đầy. Khả năng mua nhà lầu sắm xe xịn, giàu sang chạm nóc trong năm mới này.

Tuổi Tý

Tử vi báo hiệu, trong tháng 11/2022, vận trình của những người thuộc tuổi Tý sẽ cực kỳ thuận lợi và thành đạt. Những ai đang làm việc ở các lĩnh vực nghệ thuật, y tế, giáo dục hoặc nghiên cứu sẽ có những thành tựu rất lớn và nhận được sự ngưỡng mộ, kính trọng của nhiều người. Vận son tiền bạc và quyền lực cũng sẽ nối đuôi nhau đến các các Tý trong năm này.

Các Tý sẽ có khối lượng công việc lớn, đôi khi sẽ phải chịu nhiều áp lực và căng thẳng, tuy nhiên chính điều này sẽ mang về cho bạn những thành quả tuyệt vời. Nền tảng tài chính của bạn sẽ rất vững chắc, lộc lá liên tục kéo đến và bạn còn trở thành quý nhân cho những con giáp khác khi góp phần mang đến cả thành công cho họ.

Tử vi tháng 11 cuối năm: TOP 3 con giáp nhận nhiều lộc trời, Thần Tài thiên vị, ngập ngụa tiền vàng, phú quý nhân mười - Ảnh 1
Tử vi báo hiệu, trong tháng 11/2022, vận trình của những người thuộc tuổi Tý sẽ cực kỳ thuận lợi và thành đạt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong tháng 11 tới đây, người tuổi Tỵ có mối quan hệ Tam hợp nên làm việc gì cũng sẽ thành công, tài lộc và vận may đều hanh thông, mọi việc đều phát triển theo hướng mà bản thân mong đợi. Hơn nữa bản thân người tuổi Tỵ cũng phát huy hết khả năng và tài hoa của bản thân mình, được cấp trên đánh giá cao.

Người tuổi Tỵ vốn đã thông minh sáng suốt, trời sinh đã có năng khiếu trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán nên hoàn toàn có thể tự dựa vào khả năng của bản thân để có chỗ đứng vững chắc trên con đường đang đi. Vậy nên nếu có thêm được sự trợ giúp từ bên ngoài và có Cát tinh chiếu rọi thì tất nhiên con đường tài phú của các bạn sẽ vô cùng tốt, ngày nào cũng là một ngày đẹp trời.

Tử vi tháng 11 cuối năm: TOP 3 con giáp nhận nhiều lộc trời, Thần Tài thiên vị, ngập ngụa tiền vàng, phú quý nhân mười - Ảnh 2
Trong tháng 11 tới đây, người tuổi Tỵ có mối quan hệ Tam hợp nên làm việc gì cũng sẽ thành công, tài lộc và vận may đều hanh thông, mọi việc đều phát triển theo hướng mà bản thân mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuấtà người chính trực, thật thà lại tình cảm nên nàng Tuất được rất nhiều người yêu mến. Chưa kể, ở con giáp này còn có tấm lòng bao dung, không tính toán mưu toan mà giúp đỡ những mảnh đời khốn khó, cơ cực hơn mình. Vậy nên, Tuất tích được rất nhiều công đức, phúc phần cho mình và gia đình.

Nhờ không ngừng cố gắng, sẵn sàng xông pha và thích chinh phục thử thách nên dù thân cô thế cô Tuất vẫn có thể khẳng định được vị thế của mình, dần bước lên từng vị trí cao hơn trong sự nghiệp. Đặc biệt, trong tháng 11 dương lịch, tuổi Tuất không chỉ tự sắm nhà, mua xe mà còn có số dư khổng lồ trong tài khoản ngân hàng.

Tử vi tháng 11 cuối năm: TOP 3 con giáp nhận nhiều lộc trời, Thần Tài thiên vị, ngập ngụa tiền vàng, phú quý nhân mười - Ảnh 3

Đặc biệt, trong tháng 11 dương lịch, tuổi Tuất không chỉ tự sắm nhà, mua xe mà còn có số dư khổng lồ trong tài khoản ngân hàng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trúng số độc đắc sau 16h chiều thứ Hai đầu tuần, 3 con giáp tiền vào ùn ù cửa trước, Cát tinh vây quanh, vạn sự tốt đẹp như mơ

Trúng số độc đắc sau 16h chiều thứ Hai đầu tuần, 3 con giáp tiền vào ùn ù cửa trước, Cát tinh vây quanh, vạn sự tốt đẹp như mơ

Tử vi có nói, sau 16h chiều thứ Hai (24/10) là khoảng thời gian 3 con giáp này gặp vận đỏ trong kinh doanh, có cơ hội thu về nguồn lợi lớn.

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