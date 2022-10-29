Tự vi tháng 11: 3 con giáp số hưởng, hứng trọn lộc Thiên Hạ, Thần Tài nâng đỡ, Thần May Mắn bám gót, Thần Hộ Mệnh tin yêu

Tâm linh - Tử vi 29/10/2022 07:40

Tháng 11 tới đây, sự may mắn mà 3 con giáp sau có được sẽ có khả năng giúp họ đổi đời, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều thăng hoa bất ngờ.

 

Tuổi Hợi

Trong tháng 11, Thiên Tài quý thần nhập cục, tuổi Hợi đón khá nhiều vận may về tài lộc. Tài tinh này giúp cho bản mệnh tìm được thời cơ kiếm tiền khi mà không ai tìm thấy được, hơn thế nữa con giáp này lại mạnh dạn dám nghĩ dám làm nên tiền bạc cứ thế chảy ào ào vào túi, rủng rỉnh chi tiêu.

Tự vi tháng 11: 3 con giáp số hưởng, hứng trọn lộc Thiên Hạ, Thần Tài nâng đỡ, Thần May Mắn bám gót, Thần Hộ Mệnh tin yêu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một số giao dịch tiền bạc trong ngày được tiến hành thuận lợi. Vì thế, nếu có ý định ký kết hợp đồng lớn, bạn có thể tận dụng cơ hội này, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn rất nhiều.

Tuổi Tý

Trong số những con giáp, tuổi Tý là người có ý chí kiên định, mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm và thường gặt hái được nhiều thành công nhờ sự quyết đoán tuyệt vời của mình. Bên cạnh đó, trong một số hoàn cảnh, tuổi Tý vẫn linh hoạt thay đổi để thích ứng với môi trường, để hoàn thành mọi thứ một cách tốt đẹp nhất.

Tự vi tháng 11: 3 con giáp số hưởng, hứng trọn lộc Thiên Hạ, Thần Tài nâng đỡ, Thần May Mắn bám gót, Thần Hộ Mệnh tin yêu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, trong tháng 11 này, cuộc sống tuổi Tý có nhiều sự thay đổi đáng kể, tuy nhiên họ vẫn chưa thể tìm được sự đột phá mà sự cải thiện dần dần sẽ làm tiền đề giúp tuổi Tý thăng hoa vào năm sau. Tuổi Tý chuẩn bị tinh thần đón nhận hỷ lộc, cuộc sống trong tháng mới sẽ rất đáng mong chờ khi có nhiều cơ hội tốt xuất hiện, giúp tuổi Tý đổi đời. 

Tuổi Mão

Người tuổi Mão nhân hậu, bao dung nên được nhiều người yêu mến. Trong công việc, họ cũng là người nhanh nhẹn, mưu trí, có con mắt nhìn xa trông rộng. Trong tháng 11 tới đây, cánh cửa giàu sang sẽ rộng mở với con giáp tuổi Mão. Con giáp này gặp được quý nhân, được trao cơ hội thể hiện khả năng. Chỉ cần nắm bắt cơ hội, họ có thể kiếm được tiền. 

Tự vi tháng 11: 3 con giáp số hưởng, hứng trọn lộc Thiên Hạ, Thần Tài nâng đỡ, Thần May Mắn bám gót, Thần Hộ Mệnh tin yêu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi này làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, vạn sự khởi sắc. Con giáp này làm ăn phát tài, tiền bạc chảy ào ào vào túi, cuộc sống dần sung túc, của cải được tích lũy tăng dần đều.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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