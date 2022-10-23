Tử vi tháng 10 âm lịch: Vận tài bùng nổ, 3 con đón tin vui liên tiếp, lộc bất ngờ tràn vào nhà, giấc mơ giàu sang thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 06:55

Bước sang tháng 10 âm lịch, 3 con giáp may mắn sẽ có tài lộc trúng lớn, nhặt được tiền từ trên trời rơi xuống.

Tuổi Thân

Bước sang tháng 10 âm lịch, tuổi Thân sẽ có tin vui từ trời rơi xuống, may mắn nối tiếp may mắn. Ngũ hành và thổ nhưỡng bổ sung cho nhau mang đến điềm lành, tiền bạc rủng rỉnh. Không những có thể kiếm được nhiều tiền mà ước mơ làm giàu cũng sẽ trở thành hiện thực.

Ngoài ra, vận đào hoa của Thân cũng vô cùng vượng, được quý nhân âm thầm tương trợ. Vợ chồng con cái hạnh phúc, gia đạo an yên. Dù cuộc sống không phải lúc nào cũng toàn màu hồng, nhưng cả hai đều biết suy nghĩ tích cực, hướng tới những điều vui vẻ.

Tử vi tháng 10 âm lịch: Vận tài bùng nổ, 3 con đón tin vui liên tiếp, lộc bất ngờ tràn vào nhà, giấc mơ giàu sang thành hiện thực - Ảnh 1
Bước sang tháng 10 âm lịch, tuổi Thân sẽ có tin vui từ trời rơi xuống, may mắn nối tiếp may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi có nói, sang tháng 10 âm lịch, vận may sẽ ập đến với tuổi Thìn. Tuy nhiên, vì được sao Thiên Đồng chiếu mệnh, tai qua nạn khỏi, triển vọng kinh doanh cũng rất lớn, đạt được thành quả nổi bật.

Bên cạnh đó, Thìn nên chú ý quyết định thật kỹ mọi việc rồi hãy tiến hành, để không bỏ lỡ cơ hội một cách vô ích. Từ thời gian này, tuổi Thìn thăng chức tăng lương, nghề tay trái có thu nhập tăng đột biến, đếm tiền mỏi tay khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Tử vi tháng 10 âm lịch: Vận tài bùng nổ, 3 con đón tin vui liên tiếp, lộc bất ngờ tràn vào nhà, giấc mơ giàu sang thành hiện thực - Ảnh 2
Tử vi có nói, sang tháng 10 âm lịch, vận may sẽ ập đến với tuổi Thìn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

May mắn từ mọi hướng sẽ đổ dồn về con giáp tuổi Ngọ khi sang tháng 10 âm lịch. Nếu nắm bắt được cơ hội này, không những có tiền tài, danh vọng mà bạn còn có thể đạt được hạnh phúc dài lâu. Chăm chỉ kiếm tiền, may mắn tự nhiên đến.

Tuổi Dần sẽ có thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, càng làm việc càng thành công, sự nghiệp sẽ tìm được hướng đi mới tốt đẹp. Ngoài ra, tuổi Dần vốn thông minh, một khi thiên thời địa lợi nhân hòa thì có thể thoải mái đầu tư kinh doanh.

Tử vi tháng 10 âm lịch: Vận tài bùng nổ, 3 con đón tin vui liên tiếp, lộc bất ngờ tràn vào nhà, giấc mơ giàu sang thành hiện thực - Ảnh 3
May mắn từ mọi hướng sẽ đổ dồn về con giáp tuổi Ngọ khi sang tháng 10 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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