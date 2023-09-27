Tử vi tháng 10/2023: Rộn ràng niềm vui, 3 con giáp đón nhận nhiều phúc lành, tài khoản nhảy số, trúng vận cực to

Tâm linh - Tử vi 27/09/2023 13:31

Theo tử vi cho thấy, trong tháng 10/2023, 3 con giáp may mắn chuyển biến tích cực, mọi sự đều suôn sẻ, như ý.

Tuổi Thìn

Trong tháng 10/2023, vận phúc của người tuổi Thìn tăng lên đáng kể, bao dự định trong tương lai gần của con giáp này đều sẽ được thực hiện một cách dễ dàng. Với những người làm ăn, dù mọi chuyện đang bị đình trệ vì các yếu tố bên ngoài như dịch bệnh, thiên tai nhưng Thìn vẫn kinh doanh thuận lợi, có khi còn vượt doanh số hơn cả ngày thường.

Con đường sự nghiệp của Thìn cũng sẽ ngày càng rộng mở, thăng hoa với nhiều cột mốc đáng nhớ như thăng lên vị trí lãnh đạo, mở ra công ty riêng, thu về tiền tỷ mỗi quý. Người tuổi Thìn không chỉ đỏ vận trong công việc mà còn thành công trong cuộc sống. Các mối quan hệ xã hội cũng phát triển, giúp cho con giáp này tìm được tri kỷ của đời mình, cùng nhau đi tiếp trên con đường tương lai phía trước.

Tử vi tháng 10/2023: Rộn ràng niềm vui, 3 con giáp đón nhận nhiều phúc lành, tài khoản nhảy số, trúng vận cực to - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi có nói, trong tháng 10/2023, người tuổi Sửu sẽ được Cát Tinh hộ mệnh, tài lộc bủa vây, sự nghiệp bỗng chốc thăng hoa, tấn tới. Tuổi Sửu được dự đoán chính là con giáp này làm đâu thắng đó, kinh doanh dễ dàng, kiếm tiền cực đỉnh.

Tuổi Sửu sẽ chính thức giã từ với giai đoạn khó khăn, chật vật trước đó mà đón chào vô vàn phúc lộc, tiền tài. Con giáp này sẽ liên tục trúng đậm nhiều bản hợp đồng lớn, chiến thắng được các đối thủ cạnh tranh và giành về những khoản lợi nhuận kếch xù. 

Tử vi tháng 10/2023: Rộn ràng niềm vui, 3 con giáp đón nhận nhiều phúc lành, tài khoản nhảy số, trúng vận cực to - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu chính là con giáp may mắn trong tháng 10/2023. Những người tuổi Dậu trời sinh đã thông minh, tinh nhanh nên họ luôn nỗ lực hết mình vì công việc. Con giáp này khi đối diện với khó khăn, thử thách vẫn luôn kiên định, tìm mọi cách để chinh phục những thứ mình thích. Chính vì vậy, họ dễ dàng đạt được thành công trong cuộc sống. 

Tử vi cho biết, người tuổi Dậu có cơ hội thăng quan phát tài. Con giáp càng dám nghĩ dám làm, chăm chỉ bao nhiêu sẽ phát tài bấy nhiêu. Đặc biệt, trong khoảng thời gian này, người tuổi Dậu không chỉ may mắn trong công danh, tiền bạc mà còn rất may mắn trong tình duyên.

Tử vi tháng 10/2023: Rộn ràng niềm vui, 3 con giáp đón nhận nhiều phúc lành, tài khoản nhảy số, trúng vận cực to - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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