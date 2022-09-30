Tử vi tháng 10/2022: 3 con giáp này vận may bùng nổ, tiền tài tăng theo cấp số nhân, tiền đè ngợp thở, tỏa sáng nhất thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 10:54

Đây là 3 con giáp gặp may mắn liên tiếp, thành công rực rỡ nhất trong tháng 10/2022.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão luôn tích cực trong mọi tình huống. Họ luôn có trách nhiệm cao trong công việc. Không những vậy, họ còn sẵn sàng giúp đỡ người khác cùng hoàn thiện tốt hơn. Và nhờ sức mạnh đoàn kết, con giáp này dễ thành công trong công việc. Dù vậy, vài tháng gần đây, tài chính của người tuổi Mão không mấy sáng sủa. Tháng 10/2022 tới, người tuổi Mão sẽ gặp được quý nhân từ phương xa giúp họ trong sự nghiệp. Nhờ vậy, tài chính của con giáp này vô cùng khởi sắc, số dư trong ngân hàng không ngừng tăng mỗi ngày.

 

Tử vi tháng 10/2022: 3 con giáp này vận may bùng nổ, tiền tài tăng theo cấp số nhân, tiền đè ngợp thở, tỏa sáng nhất thiên hạ - Ảnh 1
Tháng 10/2022 tới, người tuổi Mão sẽ gặp được quý nhân từ phương xa giúp họ trong sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn kiên định, siêng năng, lạc quan và luôn cố gắng hết mình trong công việc. Nhờ sự tinh thần tích cực đó, con giáp này sẽ thành công trong sự nghiệp khi bước vào trung niên. Dù vậy, tháng 9 này vẫn chưa suôn sẻ với người tuổi Thìn, họ gặp không ít khó khăn về tài chính. Nhưng những nỗ lực của họ không hề vô giá trị. Tháng 10/2022 tới, tiền tài của người tuổi Thìn vô cùng tốt đẹp. Mọi khó khăn trước đó đều được giải quyết, họ còn gặp được quý nhân chỉ đường làm giàu. Nhất là trong tháng 10 này, sự nghiệp của họ có cơ hội quý giá, hãy nắm bắt.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vốn nhẹ nhàng, thành thật, không nhiều tham vọng. Họ cũng rất siêng năng, không quá để tâm những chuyện của người khác. Trong thời gian qua, tài vận của con giáp này không mấy thuận lợi. Trong tháng 9, người tuổi Thân gặp nhiều trở ngại vào đầu năm, nhưng sẽ dần suôn sẻ trong thời gian cuối năm. Nhất là trong tháng 10 này, sự nghiệp của họ có bước tiến mới. Từ đây, nếu họ tận dụng tốt, may mắn đúng lúc thì chuyện làm giàu không hề khó.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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