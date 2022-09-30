Tử vi tháng 10/2022: 3 con giáp này có sự nghiệp thăng hoa, bạc tiền phơi phới, thu nhập KHỦNG gấp đôi, gấp 3 lần tháng trước

Xin chúc mừng những con giáp được gọi tên sau đây sẽ vô cùng may mắn trong tháng 10/2022.

Tuổi Ngọ

Trong sự nghiệp, người tuổi Ngọ có năng lực, nỗ lực và luôn có trách nhiệm. Từ đầu năm đến nay, công việc của họ không có khởi sắc. Nhưng chỉ trong tháng 10/2022, tài vận sẽ bùng nổ. Đây là lúc việc kinh doanh của họ dần suôn sẻ, buôn may bán đắt, lợi nhuận ngày một nhiều. Không những vậy, họ còn được quý nhân giúp sức trong sự nghiệp, người đi trước sẽ cho họ thêm kinh nghiệm. Với người làm công thì sẽ có những khoản thu nhập ngoài, ngày một dồi dào.

Tuổi Ngọ có năng lực, nỗ lực và luôn có trách nhiệm. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu vốn thiện lương, thẳng tính dù có khi họ thiếu quyết đoán, đánh mất nhiều cơ hội quý giá. Tháng 10/2022 tới, họ sẽ có nhiều cơ hội trong công việc. Họ nên mạnh dạn nhận công việc mới vì sẽ có bước tiến không ngờ. Từ đây, họ sẽ được lòng tin từ cấp trên, có cơ hội thăng quan tiến chức. Với những người kinh doanh, đầu tư sẽ càng thu lợi nhuận vào tháng này.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân những tháng gần đây phải nghĩ suy chuyện tiền bạc nhiều. Nhưng trong tháng 10/2022, sự nghiệp sẽ có bước tiến mới. Không chỉ công việc chính mà những khoản thu từ các công việc khác cũng nhiều. Với ai làm kinh doanh thì đây sẽ là lúc rất bận rộn, thu nhập cũng ngày một nhiều.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-vi-thang-10-2022-3-con-giap-nay-co-su-nghiep-thang-hoa-bac-tien-phoi-phoi-thu-nhap-khung-gap-doi-gap-3-lan-thang-truoc-508290.html