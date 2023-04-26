Tử vi 'Tam hợp Mộc Cục' ngày 26/4/2023: Đúng 12h, Mùi nhàn nhã trong công việc, Mão sẽ bấp bênh về tài chính

Tâm linh - Tử vi 26/04/2023 06:06

3 con giáp 'Tam hợp Mộc Cục' sẽ như thế nào vào ngày 26/4/2023?

Tuổi Hợi

Tình cảm: 26/04 là một ngày tương đối vui vẻ, một số mâu thuẫn nhỏ giữa bạn và người yêu có thể được giải thích rõ ràng, không có khoảng cách với nhau.

Sự nghiệp: Bạn sẽ gặp thuận lợi trong sự nghiệp, khiêm tốn học tập, không ngại đặt câu hỏi, học hỏi những kỹ năng hữu ích tại nơi làm việc từ đồng nghiệp và lãnh đạo xung quanh. Chất lượng công việc cũng sẽ được cải thiện rất nhiều. 

Tài lộc: Thể hiện trong cuộc sống, trước khi mua đồ phải biết đối chiếu, nếu không sẽ dễ bị kẻ gian lừa gạt, tiêu xài hoang phí.

Hướng xuất hành tốt: Tây Nam, Đông Bắc, Nam.

Tử vi 'Tam hợp Mộc Cục' ngày 26/4/2023: Đúng 12h, Mùi nhàn nhã trong công việc, Mão sẽ bấp bênh về tài chính - Ảnh 1
Người tuổi Hợi sẽ gặp thuận lợi trong sự nghiệp, khiêm tốn học tập, không ngại đặt câu hỏi, học hỏi những kỹ năng hữu ích tại nơi làm việc từ đồng nghiệp và lãnh đạo xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão và người kia thường xuyên xảy ra những tranh cãi mà đến chính bạn cũng không nhận ra rạn nứt. Thương Quan khiến sự nghiệp của tuổi Mão bị ảnh hưởng rất lớn nhưng bạn vẫn kiểm soát được điều đấy. Tình hình tài chính của tuổi Mão bấp bênh hơn nhiều so với thời gian trước.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Con số may mắn: 5, 30

Tử vi 'Tam hợp Mộc Cục' ngày 26/4/2023: Đúng 12h, Mùi nhàn nhã trong công việc, Mão sẽ bấp bênh về tài chính - Ảnh 2
Tuổi Mão và người kia thường xuyên xảy ra những tranh cãi mà đến chính bạn cũng không nhận ra rạn nứt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tình duyên: Tuổi Mùi thay vì chọn ở cạnh người kia lúc khó khăn thì bạn đã trực tiếp đẩy họ vào thế khó rồi.

Công việc: Trong công việc tuổi Mùi có thể chọn việc nhàn hơn nhưng bạn lại không lựa chọn như thế vì bạn dễ cảm thấy có sai lầm ở đây.

Tài chính: Con giáp này trong ngày có thể kiếm tiền nhờ công việc tay trái của mình đấy nhé.

Cẩn trọng: Trong ngày tuổi Mùi cảm thấy rất buồn và lạc lõng nên bạn luôn tìm đến những thứ tiêu cực.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 12h

Tử vi 'Tam hợp Mộc Cục' ngày 26/4/2023: Đúng 12h, Mùi nhàn nhã trong công việc, Mão sẽ bấp bênh về tài chính - Ảnh 3
Tuổi Mùi thay vì chọn ở cạnh người kia lúc khó khăn thì bạn đã trực tiếp đẩy họ vào thế khó rồi - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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