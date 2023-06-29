Tử vi tài lộc đầu tháng 7 dương lịch: 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, may mắn nhận lộc trời, sớm mua đất xây nhà

Theo tử vi tuổi Tuất 2023 từ đầu năm sẽ thấy, con giáp này được trời phú may mắn năm nay. Những thời điểm khó khăn nhất của tuổi Tuất vào 2023 gần như đã qua. Đây là lúc tuổi Tuất hưởng quả ngọt và tiếp tục phấn đấu.

Tài lộc: Tử vi tháng 7 dương lịch 2023 tuổi Nhâm Tuất gặp tín hiệu vui trong tài lộc. Nhâm Tuất biết cách quản lý chi tiêu từ đầu năm nên tài chính đến thời điểm hiện tại vẫn khá vững. Dự báo tuổi Tuất nói chung trong tháng này sẽ sớm đạt được mục tiêu tài chính mong đợi.

Tình duyên: Theo tử vi tháng 7 dương lịch 2023, âm lịch thì tình duyên tuổi Tuất khá thuận lợi. Đây là thời điểm dễ gặp duyên lành. Hãy chuẩn bị thật chỉn chu trước khi ra ngoài, biết đâu bạn sẽ bất ngờ gặp nhân duyên của mình trong tháng này. Mối quan hệ gia đình bạn bè tháng 7 của tuổi Tuất cũng khá thuận lợi.

Sức khỏe: Sức khỏe tuổi Tuất tháng 7 không có gì đáng lo.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi dự báo rằng bước qua 1/7 dương lịch, tài lộc của bản mệnh rất tốt. Nhờ khả năng ăn nói, tài giao tiếp nổi trội của mình mà bản mệnh có thể gây dựng được mối quan hệ xã hội rộng rãi, giúp ích cho sự phát triển công việc. Quý nhân cũng xuất hiện dẫn dắt con giáp này đến với thành công.

Tam hợp thu hút nhiều điều tốt đẹp, mang đến những khía cạnh tốt trong chuyện tình cảm của tuổi Thìn. Người độc thân trong thời gian này trở nên thoải mái, nhiệt tình, có thể thu hút nhiều sự chú ý từ người khác.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có thể nhanh chóng gặt hái được thành công dưới sự thúc đẩy của Tam Hợp, thậm chí bạn trở thành tấm gương sáng cho mọi người noi theo. Bạn luôn có thể tìm ra cách mới mẻ để hoàn thành nhiệm vụ.

Phương diện làm ăn cũng có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Bạn có những suy nghĩ đột phá và sẵn sàng là người dẫn đầu trào lưu. Tất nhiên, để có thể kiếm tiền về rủng rỉnh, va vấp là không tránh khỏi, nhưng bạn đã chuẩn bị tinh thần để đối diện và vượt qua.

Mộc sinh Hỏa, gia đình là hậu thuẫn vững vàng cho bạn. Người thân luôn ủng hộ bạn trong mọi quyết định, nhờ thế mà bạn lại càng cảm thấy tự tin hơn. Khi gặp phải khó khăn, bạn cũng biết gia đình luôn sẵn sàng giúp đỡ.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.