Tử vi phương Đông dự đoán hôm nay thứ 7 ngày 17/9/2022, 3 con giáp MAY MẮN này Cát Tinh chiếu mệnh, Tam Hợp sáng soi, làm 1 lời 10, đi buôn cũng lãi đi đâu cũng lời to, sớm ngày giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 17/09/2022 03:32

Hôm nay thứ 7 ngày 17/9/2022, 3 con giáp Ngũ Hành tài lộc tung bay phấp phới, lên như diều gặp gió.

Tuổi Tý

Vận trình sự nghiệp của tuổi Tý trong hôm nay thứ 7 ngày 17/9/2022 diễn ra tương đối thuận lợi, suôn sẻ. Người tuổi này có tin vui liên tiếp trong công việc lẫn các mối quan hệ xã giao. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc tốt đẹp. Con giáp này có khoản tiền bội thu nhờ vào sự tinh ý, sáng suốt khi làm ăn, kinh doanh. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm không được khả quan cho lắm. Bạn luôn cảm giác rằng đối phương có bí mật và không muốn chia sẻ cho mình biến. Điều này khiến cho mối quan hệ giữa hai người ngày càng trở nên căng thẳng, ngột ngạt. 

Tử vi phương Đông dự đoán hôm nay thứ 7 ngày 17/9/2022, 3 con giáp MAY MẮN này Cát Tinh chiếu mệnh, Tam Hợp sáng soi, làm 1 lời 10, đi buôn cũng lãi đi đâu cũng lời to, sớm ngày giàu sang phú quý - Ảnh 1

Vận trình sự nghiệp của tuổi Tý trong hôm nay thứ 7 ngày 17/9/2022 diễn ra tương đối thuận lợi, suôn sẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần hôm nay thứ 7 ngày 17/9/2022 có một ngày làm việc hăng hái và nhiệt tình nhờ sự xuất hiện của cát tinh Chính Quan. Khối lượng công việc dồn dập hàng ngày được con giáp này kiểm soát rất tốt, xử lý gọn gàng đâu ra đấy.

 

Dù đôi lúc vẫn còn chút căng thẳng nhưng bạn cũng vẫn giải quyết mọi chuyện vô cùng êm đẹp. Những thứ tưởng chừng như khó khăn nay bạn cũng đã vượt qua được. Qua đó, khả năng tiềm ẩn của Dần cũng được khai phá mạnh mẽ, mở rộng đường tiến thân cho bạn.

 

Tuy nhiên, ngũ hành xung khắc tác động nên đường tình duyên của những chú Hổ lại kém sắc. Được cái này mất cái kia, nếu bạn cứ mải miết theo đuổi sự nghiệp như hiện tại thì chắc chắn sẽ đẩy tình yêu của mình tới bờ vực sụp đổ. Người độc thân cũng sẽ phải chịu cảnh cô đơn một thời gian dài nữa.

 

Tử vi phương Đông dự đoán hôm nay thứ 7 ngày 17/9/2022, 3 con giáp MAY MẮN này Cát Tinh chiếu mệnh, Tam Hợp sáng soi, làm 1 lời 10, đi buôn cũng lãi đi đâu cũng lời to, sớm ngày giàu sang phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hôm nay thứ 7 ngày 17/9/2022 bạn luôn có cảm giác tự bó buộc và giàu trách nhiệm, nên áp lực công việc với tuổi Ngọ là rất lớn. Bản thân con giáp này cảm thấy không được tự do, bị trói buộc khá nhiều. Tâm hồn dễ cảm thấy nặng nề mà trở nên tiêu cực.

Chính Quan hành khiển mang đến một ngày tài lộc mang nặng cái tôi cá nhân nhất. Những người làm nghề tài chính, kế toán, kinh doanh sẽ gặp thuận lợi tiền bạc nếu tuân thủ luật pháp, đi theo đường chính đạo.

Ngày hôm nay vận tình cảm của người tuổi Ngọ gặp Chính Quan. Bản mệnh cần xem xét lại tình cảm của mình và trả lời câu hỏi cảm xúc bạn dành cho người đó là thế nào? Nếu bạn có bất cứ tình cảm nào với đối phương, hoặc ngược lại, hãy cố gắng để chia sẻ với họ một cách thẳng thắn, để họ không phải mất công nghĩ ngợi, băn khoăn quá nhiều nhé.

Tử vi phương Đông dự đoán hôm nay thứ 7 ngày 17/9/2022, 3 con giáp MAY MẮN này Cát Tinh chiếu mệnh, Tam Hợp sáng soi, làm 1 lời 10, đi buôn cũng lãi đi đâu cũng lời to, sớm ngày giàu sang phú quý - Ảnh 3

Hôm nay thứ 7 ngày 17/9/2022 bạn luôn có cảm giác tự bó buộc và giàu trách nhiệm, nên áp lực công việc với tuổi Ngọ là rất lớn.

Ảnh minh họa: Internet

 

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

 

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