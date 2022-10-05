Tử vi phương Đông dự đoán 3 con giáp này từ rạng sáng 5/10 vận trình dệt gấm thêu hoa, cá chép hóa rồng, cú lội ngược dòng có vận chiêu tài lộc, vượng khí bất ngờ

Rạng sáng 5/10 được coi là một ngày khá vui vẻ của tuổi Thìn vì bạn có thể đón nhận được những điều may mắn, tốt lành trong vận trình của mình nhờ Tam Hợp che chở. Người độc thân có thể tìm được hạnh phúc của đời mình, tình yêu đến bất ngờ mà chính bản thân bạn cũng không thể ngờ được mọi chuyện tình cờ như vậy.

Trong khi đó, các cặp đôi hay người đã có gia đình cũng trải qua một ngày ổn thỏa, từ công việc cho tới tình cảm. Tuổi Thìn có thể dành thêm chút thời gian để hâm nóng tình cảm vợ chồng, quan tâm tới người thân hơn nữa để gìn giữ hạnh phúc gia đình nhé.

Rạng sáng 5/10 được coi là một ngày khá vui vẻ của tuổi Thìn vì bạn có thể đón nhận được những điều may mắn Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Rạng sáng 5/10 Thực Thần phù trợ, người tuổi Dần dễ phát tài, nhất là với những ai đang làm nghề tự do và đã cố gắng trong suốt một thời gian dài. Bạn sẽ được hưởng thành quả lao động xứng đáng với những gì đã bỏ ra. Bản tính hài hước và rộng rãi chính là nguyên nhân khiến bạn được nhiều người yêu mến. Bạn dễ gây được ấn tượng tốt ngay từ những lần gặp gỡ đầu tiên. Thứ 7 này cũng là ngày thích hợp để bạn mở rộng các mối quan hệ, tìm kiếm đối tác trong tương lai.

Thủy sinh Mộc cho thấy con giáp này là người biết chăm lo cho gia đình, luôn chủ động giúp đỡ các công việc nhà. Bạn hiểu rõ ràng được rằng cả hai vợ chồng đều phải có trách nhiệm trong việc xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Rạng sáng 5/10 Thực Thần phù trợ, người tuổi Dần dễ phát tài, nhất là với những ai đang làm nghề tự do Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Rạng sáng 5/10 con đường sự nghiệp của tuổi Tỵ tươi sáng rõ rệt. Tam Hội nâng đỡ giúp cho người tuổi này có được những mối quan hệ xã giao tiềm năng và được mở rộng hơn từng ngày. Đặc biệt là những người làm trong lĩnh vực mua bán sẽ đạt được những sự thỏa hiệp vượt ngoài mong đợi.

Tài lộc: Vận trình tài lộc ổn định. Nhờ học cách quản lý chi tiêu từ đồng nghiệp mà con giáp này có được một khoản tiết kiệm kha khá cho mình.

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp chút rắc rối. Bạn là người dễ bộc lộ sự nóng nảy mỗi khi tức giận, đồng thời còn đem những bực ấy lên người bạn đời của mình. Hãy tự điều chỉnh bản thân nếu bạn muốn làm hòa với nửa kia.

Rạng sáng 5/10 con đường sự nghiệp của tuổi Tỵ tươi sáng rõ rệt. Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.