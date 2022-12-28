Tử vi ngày thứ Năm 29/12/22: 3 con giáp SỐ ĐỎ như Thần Tài, tình - tiền đưa tận tay, phú quý sang tận nhà, tài lộc bội thu, muốn gì có đó, cuộc sống ấm no, sung túc

Tử vi ngày thứ Năm 29/12/22, con giáp này bước vào giai đoạn vượng phát. Khi đó, sự nghiệp của họ sẽ phát triển rực rỡ hơn, công dành thanh toại. Nếu tuổi Ngọ tiếp tục nỗ lực, cố gắng thì nền tảng kinh tế, vị thế trong sự nghiệp của họ sẽ ngày càng được nâng cao.

Tử vi nói rằng người tuổi Ngọ thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn. Họ có ước mơ, hoài bão, muốn gây dựng cuộc sống sung túc, đủ đầy. Con giáp này cũng rất tốt bụng, lương thiện. Họ đi đâu cũng có người yêu mến, giúp đỡ.

Tử vi ngày thứ Năm 29/12/22 hứa hẹn sẽ là thời gian nhiều may mắn, tốt lành của người tuổi Tuất. Được cục diện Tam Hợp nâng đỡ cả trong công việc lẫn tài chính, vận may cũng ngược xuôi, tiền đâu vào đấy. Hai năm này chính là thời gian để gỡ gạc lại những tổn thất trong thời hạn trước và tích cóp một khoản đáng kể cho tương lai .

Chưa hết, nếu biết đầu tư kinh doanh, bạn sẽ ngày càng giàu có, tiền vào như nước. Bạn vẫn đang cho thấy cái duyên buôn bán của mình khi duy trì được nguồn khách hàng ổn định. Tiếng lành đồn xa, ngày càng có nhiều người tìm tới vì uy tín của bạn, lợi nhuận ngày càng rủng rỉnh.

Tử vi ngày thứ Năm 29/12/22 hứa hẹn sẽ là thời gian nhiều may mắn, tốt lành của người tuổi Tuất. Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, khi may mắn tài vận đến, tốc độ kiếm tiền trở nên nhanh chóng hơn, thu nhập cũng vì thế cũng gấp năm gấp ba năm cũ, đồng thời các khoản chi phí trong năm này cũng không quá nhiều nên người tuổi này sẽ có trong tay khối tiền bạc kếch xù. Có vẻ đời sống của người tuổi Tuất trong thời gian tới sẽ bước sang một trang mới đầy rực rỡ, chú ý đề phòng tiểu nhân.

Tuổi Thân

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Thân là một trong những con giáp dễ công thành danh toại ngay từ khi còn trẻ, vì họ sở hữu trí thông minh đáng nể, lại nhanh nhẹn, sáng tạo và rất lạc quan trong cuộc sống.

Tử vi ngày thứ Năm 29/12/22, tuổi Thân tuy gặp phải nhiều áp lực, thử thách, song bên cạnh đó cũng là những cơ hội tốt mà nếu biết nắm bắt thì họ vẫn có thể làm giàu như thường. Họ làm gì cũng thu được kết quả như ý, thậm chí trong công việc còn có thể gặp người tốt, bắt tay kết hợp làm ăn và có được thành tựu lớn. Chỉ cần vững tin, chuyện gì họ cũng có thể vượt qua.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm