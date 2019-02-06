Tử vi ngày mùng 2 của 12 con giáp: Tuổi Thìn tình duyên nở rộ, Tuổi Tỵ tiền bạc đầy túi

Tình duyên trong hôm nay của tuổi Tý cũng không có gì khởi sắc. Bạn nên thể hiện tình cảm nhiều hơn, tình yêu vốn không thể giấu đi mà muốn người khác biết.

Đây là ngày xung của người tuổi Tý, sẽ khó suôn sẻ. Trong ngày, sẽ có nhiều việc đến dồn dập, và nếu bạn không đủ tỉnh táo sẽ khó tìm ra hướng giải quyết. Cảm xúc trong hôm nay của bạn có vui lẫn buồn. Tài lộc ra vào cũng nhanh chóng.

Ngày mới với tuổi Sửu có nhiều áp lực. Và có lẽ bạn vẫn chưa tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Nhưng bạn vẫn còn có quý nhân bên cạnh, hãy xin lời khuyên của người có nhiều kinh nghiệm hơn bạn.

Bạn nên cẩn trọng khi ra ngoài. Giữ gìn để sức khỏe ổn định, tâm không quá bất an.

Trong ngày hôm nay, tuổi Sửu nên cẩn thận họa thị phi, đầu năm không nên tranh cãi, một điều nhịn chín điều lành.

Tài vận và tình duyên hôm nay cũng tương đối ổn định.

Tuổi Dần

Những gì tuổi Dần tính toán trong hôm nay vẫn chưa thỏa đáng, chưa tìm được hướng đi đúng đắn nhất. Nhưng đừng lo, bạn chắc chắn sẽ có cơ hội tốt hoặc gặp được quý nhân giúp đỡ. Đừng mưu cầu chuyện quá lớn lao xa tầm với, khó thành công hoặc vướng vào phức tạp.

Đây là ngày tuổi Dần nên cẩn thận, đề phòng bất trắc.

Đây là ngày tuổi Dần nên cẩn thận, đề phòng bất trắc - Ảnh minh họa: Internet

Về tình duyên, bạn nên cân nhắc những quyết định mang tính quan trọng và cần sự lâu dài.

Tài lộc trong hôm nay chưa có gì nổi bật.

Tuổi Mão

Vận trình ngày mới của tuổi Mão có những việc xảy ra rất nhanh, nên nhất định phải tỉnh táo để tránh điều không hay. Chuyện gì cũng nên suy nghĩ kỹ càng, dù là tiến hành hay kết thúc.

Trong hôm nay, bạn có thể có những cuộc họp mặt, gặp gỡ đầu năm. Dù có xảy ra chuyện không hài lòng cũng đừng quá để tâm, đầu năm nhất định phải giữ tâm trạng tốt nhất.

Tài lộc trong hôm nay sẽ có nhưng đừng tiêu xài quá tay, cẩn thận hao hụt.

Tình duyên đầu năm của tuổi Mão tương đối ổn định.

Tuổi Thìn

Trong ngày mới, tuổi Thìn dù trong thời gian nghỉ Tết cũng đừng quá bỏ bê những việc cần thiết phải làm. Hơn hết, nên tránh những thị phi, tranh cãi không đáng có.

Tài lộc trong hôm nay ở mức trung bình nhưng vẫn khiến bạn hài lòng, đủ tiêu xài đầu năm. Trong ngày, bạn còn có dịp gặp gỡ, hội họp và đón tin vui bất ngờ, tài vận khá tốt.

Tình duyên trong ngày này với tuổi Thìn khá tốt. Bạn và đối phương có những giây phút vui vẻ đầu năm cùng nhau.

Tuổi Tỵ

Nếu có mâu thuẫn trong hôm nay, người tuổi Tỵ cũng đừng nên cố hơn thua - Ảnh minh họa: Internet

Nếu có mâu thuẫn trong hôm nay, người tuổi Tỵ cũng đừng nên cố hơn thua. Trong hôm nay còn có dấu hiệu có người cạnh tranh, khích bác bạn.

Dù vậy, trong ngày vẫn có gặp gỡ bạn bè, người thân, tiệc tùng đầu năm vui vẻ.

Tin vui là trong hôm nay tài vận có khởi sắc, có khoản tiền hay quà tặng bất ngờ, có lộc ăn uống.

Tuy nhiên, tin xấu chính là sức khỏe của tuổi Tỵ hay người thân có dấu hiệu bất ổn, cần giữ gìn cẩn thận. Khi ra ngoài, bạn cũng nên cẩn thận trước sau.

Tuổi Ngọ

Ngày mới của tuổi Ngọ có nhiều chuyện bất lợi. Trong mọi quyết định bạn đều nên xem xét, dừng hoặc tiến đều phải thận trọng. Tốt nhất là đừng quá tin vào lời hứa hẹn của ai, để tránh thất vọng hay không có sự chuẩn bị.

Tài lộc trong ngày vào nhanh thì cũng ra nhanh. Có tin vui từ phương xa, gặp gỡ vui chơi với bạn bè trong ngày.

Đầu năm, tuổi Ngọ nên cẩn trọng khi ra ngoài hay đi xa.

Tuổi Mùi

Đây là ngày tuổi của người tuổi Mùi. Bạn sẽ khá bận rộn, lo toan. Có những chuyện dù bạn đã bỏ công nhiều nhưng vẫn chưa có kết quả, nhưng nhất định phải nỗ lực hơn. Nếu có thể hãy lắng nghe và ghi nhận sự góp ý của bạn bè khi đưa ra quyết định quan trọng nào đó.

Tài lộc trong hôm nay vẫn ổn định với khoản thu cũ. Nhưng tránh hao tài khi tiêu xài mua sắm quá mức.

Tình duyên trong hôm nay khá ổn định. Cả hai có thể thấu hiểu và tin tưởng nhau hơn.

Tuổi Thân

Nếu cần phải đi xa vào hôm nay, tuổi Thân đừng né tránh. Chuyện gì nếu dùng tình cảm giải quyết cũng sẽ nhẹ nhàng suôn sẻ hơn. Và đừng quá chú ý những lời khích bác khó nghe của người khác, chỉ thiệt cho bản thân.

Trong ngày sẽ có hội họp bạn bè, chuyện vui. Tài lộc dồi dào, không lo thiếu thốn.

Tình duyên của tuổi Thân trong ngày cần chậm rãi và từ tốn, cả hai sẽ dần bền vững hơn.

Tình duyên của tuổi Thân trong ngày cần chậm rãi và từ tốn, cả hai sẽ dần bền vững hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Ngày mới của tuổi Dậu có nhiều điều không như ý, muộn phiền. Do đó, bạn nên dành thời gian để nghỉ ngơi. Hoặc bạn có thể hẹn hò bạn bè để tâm trạng thoải mái hơn, nhưng đừng quá kéo dài.

Sức khỏe của tuổi Dậu trong ngày này cần giữ gìn nhiều hơn, nhất là về dạ dày.

Tài lộc trong ngày có tiêu có xài vẫn không sợ thiếu hụt.

Tuổi Tuất

Trong công việc của tuổi Tuất hôm nay có nhiều sự thay đổi. Khi làm việc gì cũng nên kiểm tra lại để tránh sai phạm, có thể bị khiển trách.

Tài lộc trong hôm nay ở mức trung bình, đủ để bạn tiêu xài không phải nghĩ suy.

Tình duyên có chút khó khăn. Bạn cần dành thời gian cho đối phương nhiều hơn, cẩn thận người thứ ba.

Tài lộc trong hôm nay ở mức trung bình, đủ để bạn tiêu xài không phải nghĩ suy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Ngày mới của người tuổi Hợi đừng quá hấp tấp, dễ dẫn đến kết quả không như mong muốn. Bạn có thể lắng nghe lời khuyên của người khác để xem xét.

Tài lộc trong ngày của bạn ổn định. Tiêu xài gì cũng có thể, nhưng đừng vung tay quá trán, dễ hao hụt.

Tình duyên trong ngày, người độc thân có thể có những cuộc gặp gỡ mới, người có gia đình tìm được cách giữ lửa cho hôn nhân.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.