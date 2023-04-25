Tử vi ngày mới, thứ Tư 26/4/2023: Những con giáp sau có Hung tinh chiếu mệnh, cẩn thận rủi ro, đề phòng tai ương

Tử vi hôm nay ngày 26/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần vận trình hôm nay thận trọng với những ý kiến đóng góp không mang tính xây dựng.

Tình duyên: Người tuổi Dần tình cảm nhạt nhòa, cả hai không dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe tinh thần của nhau.

Công việc: Trong công việc người tuổi Dần có những đối thủ cạnh trong lĩnh vực bạn theo đuổi, hãy thận trọng với những người mang ý kiến đóng góp tiêu cực.

Tài lộc: Vận trình tiền tài cần nỗ lực nhiều hơn mới đạt đỉnh cao.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi vui hôm nay ngày 26/4/2023 của 12 con giáp cho thấy Kiếp Tài chiếu mệnh không ủng hộ cho mặt công việc của Mão trong ngày này. Càng làm chức cao càng vất vả, ngày lễ chắc gì đã được nghỉ ngơi. Nhiều bạn làm dịch vụ, y dược, du lịch cày cuốc mệt mỏi, không có thời gian ngơi tay.

Hôm nay mặt tình cảm được Tam Hội hỗ trợ, quý nhân vây quanh, bạn bè khắp chốn. Con giáp này giỏi giao tiếp nên đi đâu cũng bắt chuyện được. Hội độc thân có cơ may gặp được người yêu trong chuyến du lịch.

Bói tử vi online cục diện ngũ hành hai hành Mộc tương hòa dự báo tiền bạc không tệ. Nay bạn sẽ chi khá nhiều tiền cho hoạt động giải trí, chơi bời của bản thân và gia đình nhưng không hề uổng chút nào.

Công việc: Công danh người tuổi Mão có nhiều thành tựu đáng mong đợi, nên tận hưởng thành quả khi đã nỗ lực hết mình.

Tình duyên: Tình cảm kín đáo, cả hai không công khai, bạn hạnh phúc với tình yêu hiện tại.

Tài lộc: Chi tiêu mua sắm gia dụng quá nhiều.

Sức khỏe: Hạn chế ăn quá no trước những buổi vận động mạnh.

Giờ tốt: 13h đến 15h

Màu sắc cát tường: Cam, nâu

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 26/4/2023 hôm nay, công việc tuổi Mùi chính sẽ gặp may, thuận lợi hơn công việc phụ. Khi người ta đi chơi thì bản mệnh có thể buôn bán, lên kế hoạch mới cho công việc rất thuận lợi.

Tiếc là vận tài lại có phần xui xẻo. Tâm trạng không tốt nên Mùi rất có khả năng sẽ xảy ra tranh cãi với người khác vì chuyện tiền nong. Đòi nợ cũng không thành công lại còn rước bực bội vào người.

Về mặt tình cảm, con giáp này dễ dính thị phi vì vạ miệng. Tâm không ác nhưng vì không khéo miệng nên bản mệnh hay làm phật lòng người. Nhiều người đang chịu áp lực lớn từ phía gia đình về chuyện hôn nhân, cưới gả, sinh con.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm