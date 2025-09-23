Tử vi ngày mới, thứ Tư 24/9/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên suôn sẻ và hạnh phúc. Bạn và người ấy không ít lần cãi vã mới tìm ra điểm giống nhau. Người độc thân có thể tìm thấy người phù hợp với mình nhờ vào sự kiên trì, bền bỉ.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ đón nhận tài lộc rực rỡ. Tuổi Tý may mắn đón nhận nhiều tin vui trong ngày liên quan tới tài chính. Người tuổi này được đánh giá cao trong quá trình làm việc nhờ có trí thông minh, óc quan sát mọi việc xung quanh khá tốt.

Ngoài ra, chuyện tình cảm cũng tràn ngập hạnh phúc, ấm êm thuận hòa. Cuộc sống gia đình viên mãn trở thành nguồn động lực tinh thần lớn cho các cặp đôi trong cuộc sống. Người độc thân dễ dàng tìm được một nửa của mình trong các mối quan hệ cũ.

Mọi công việc của người tuổi Sửu sẽ diễn ra hanh thông, thuận lợi. Người tuổi này có thể thực hiện kế hoạch mà mình ấp ủ bấy lâu nay nhờ có sự trợ giúp của Tam Hội. Hãy cứ tự tin, quyết đoán để mọi việc ngày càng tiến triển tốt đẹp.

Tuổi Dần

Con đường sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra vượng sắc và thu hái được nhiều thành công đáng nể. Người tuổi này luôn biết cách kiểm soát tốt cảm xúc của mình nên đưa ra những quyết đi khá đúng đắn trong công việc. Điều này giúp cho bản mệnh đạt được nhiều thành tựu xuất sắc trên con đường công danh của mình.

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên khởi sắc rõ rệt. Đào hoa vượng giúp bản mệnh lấy lại hoà khí gia đình vốn đang xào xáo. Người trong cuộc bắt đầu có sự cảm thông, chia sẻ và tôn trọng người bạn đời của nhau hơn. Bạn vẫn luôn yêu thương, quan tâm và chăm sống đến người kia dù có bất đồng quan điểm sống hay nảy sinh xung đột trong cuộc sống.

Tuổi Mão

Sự nghiệp của người tuổi Mão chưa thật khả quan và gặp khá nhiều khó khăn trong quá trình hoàn thành công việc. Một vài rắc rối phát sinh bất ngờ dễ khiến con giáp này mất bình tĩnh. Tinh thần bất ổn không cho phép bản mệnh lắng nghe hay tiếp thu ý kiến từ những người xung quanh để thay đổi và tiến bộ.‏ Vì thế, thu nhập chẳng những không được cải thiện mà còn có dấu hiệu hao hụt.

Hơn hết, vận trình tình cảm của con giáp này cũng gặp chuyện buồn khổ, bất an. Người độc thân vẫn luôn nỗ lực tìm kiếm tình yêu của đời mình nhưng lại mang về kết quả không như mình mong muốn. Người đã kết hôn có thể đối mặt với tình huống bị kẻ thứ ba làm phiền cuộc sống hôn nhân của mình.



S ự nghiệp của người tuổi Mão chưa thật khả quan và gặp khá nhiều khó khăn trong quá trình hoàn thành công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra diễn ra bình ổn. Con giáp này nên tận dụng thời cơ tốt để phát huy tối đa năng lực của mình. Con đường thăng quan tiến chức sẽ không còn là điều xa vời chỉ cần bản mệnh tập trung nắm bắt tốt cơ hội trước mắt. Nguồn thu nhập có chuyển biến tích cực đem lại cho con giáp này cuộc sống tiện nghi.‏

Chuyện tình cảm khởi sắc rõ rệt. Đào hoa vượng giúp bản mệnh lấy lại hoà khí gia đình vốn đang xào xáo. Người trong cuộc bắt đầu có sự cảm thông, chia sẻ và tôn trọng người bạn đời của nhau hơn trước.‏

Tuổi Tỵ

Mọi việc làm của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra bấp bênh, chông chênh. Người tuổi này thật vất vả mới có thể vượt qua được những khó khăn, thử thách trong công việc. Nếu cảm thấy kiệt sức thì bản mệnh đừng ngần ngại mở lời xin giúp đỡ từ bạn bè, đồng nghiệp xung quanh. Con giáp này nên đi về hướng Tây Bắc để gặp Hỷ Thần hoặc hướng Đông Nam để gặp Tài Thần.

Chuyện tình cảm của bản mệnh sẽ khá ảm đạm, nhạt phai. Mối quan hệ vợ chồng giữa bạn và người ấy có dấu hiệu rạn nứt do chịu ảnh hưởng của Ngũ hành Thổ khắc Thủy, đồng thời cả hai cũng ít dành thời gian cho nhau do khá bận rộn với công việc.

Tuổi Ngọ

Vận trình công việc của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra như ý, hanh thông. Người tuổi này được nạp thêm năng lượng để làm việc trong ngày này do có sự trợ mệnh của Tam Hợp. Tuy nhiên, bản mệnh thường dễ nản lòng, buông xuôi mỗi khi gặp rắc rối trong công việc.

Ngoài ra, chuyện tình cảm hài hòa, êm ấp. Những nỗ lực vun vén tình cảm của hai người đã tạo ra một bầu không khí gia đình thoải mái, dễ chịu cho cả hai. Bạn và một nửa yêu thương của mình đang có khoảng thời gian ngọt ngào, bình yên bên nhau. Người độc thân nhận được lời tỏ tình từ một người bạn mà mình đã quen từ lâu.

Tuổi Mùi

Con đường sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ diễn ra tươi sáng, nở rộ. Năng lực của người tuổi này dần được đồng nghiệp xung quanh công nhận, đồng thời còn được cấp trên cân nhắc cho lên một vị trí tốt hơn và đúng với năng lực của bản thân mình.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng sẽ trở nên đẹp đẽ, hài hòa. Người độc thân nhanh chóng tìm được người phù hợp để nói chuyện hẹn hò, yêu đương. Đời sống hôn nhân giữa bạn và người ấy hạnh phúc, viên mãn do cả hai luôn biết cách quan tâm, yêu thương lẫn nhau.



Con đường sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ diễn ra tươi sáng, nở rộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc của người tuổi Thân sẽ gặp khó khăn, kém chút thuận lợi. Điềm báo chẳng lành sẽ xuất hiện trong công việc của người tuổi này. Khó khăn ập đến cùng lúc dễ khiến con giáp này không có sự thích ứng kịp thời, lại không có sự giúp đỡ của bất cứ ai nên càng dễ chán nản.‏

Ngoài ra, vận trình tình cảm của con giáp này sẽ vẫn giậm chân tại chỗ. Người độc thân chọn cách đóng chặt cánh cửa lòng và chưa thể mở lòng vì những tổn thương tình cảm trong quá khứ. Những tổn thương trong quá khứ vô tình đã tạo thành nỗi ám ảnh khiến người tuổi này không còn quá hứng thú đối với chuyện yêu đương.

Tuổi Dậu

Công việc của người tuổi Dậu sẽ diễn ra thuận lợi, hanh thông trong ngày thứ Sáu này. Người tuổi này có thể vượt qua được những khó khăn, thử thách trong công việc do có tinh thần trách nhiệm cao và tài ứng biến linh hoạt. Điều này đã giúp bản mệnh có được sự tín nhiệm của cấp trên, do đó làm việc gì cũng dễ dàng hơn.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ đón nhận nhiều tin vui và ngập tràn vượng sắc. Người độc thân nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận tình yêu mới trong thời gian sắp tới. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy khăng khít, bền chặt do sự tác động của Thổ sinh Kim và quý nhân tác hợp.

Tuổi Tuất

Công việc của người tuổi Tuất sẽ diễn ra đại cát đại lợi. Người tuổi này làm việc gì cũng thu về kết quả tốt đẹp nhờ có sự giúp sức của Tam Hợp. Cộng với đó, bản mệnh còn được tiếp thêm năng lượng nhờ có sự ủng hộ của mọi người xung quanh. Con giáp này có được thu nhập khá tốt nhưng lại không biết cách tiêu xài hợp lý dẫn đến tình trạng “rỗng túi”.

Vận trình tình cảm đạt nhiều bước tiến mới. Người độc thân có thể nhận được lời tỏ tình từ những người xung quanh nhờ vào sự duyên dáng của mình.

Tuổi Hợi

Công việc của người tuổi Hợi sẽ diễn ra không quá gian nan, vất vả. Người tuổi này nắm bắt tốt cơ hội để chứng minh thực lực, bản lĩnh của mình do có sự giúp đỡ của Chính Ấn. Đồng thời, bản mệnh còn nhanh chóng nhận sự tin tưởng, tín nhiệm của cấp trên. Con giáp này được nhiều người xung quanh đánh giá cao không những có tài kiếm tiền mà còn biết cách tiết kiệm thông minh.

Vận trình tình cảm tốt đẹp, thăng hoa. Bạn và người ấy ngày càng yêu thương nhau nhiều hơn nhờ sự quan tâm đến cảm xúc của nhau. Bạn và người ấy còn luôn dành cho nhau sự quan tâm chân thành, đồng cảm với nhau mỗi khi đối phương gặp khó khăn trong cuộc sống.



Công việc của người tuổi Hợi sẽ diễn ra không quá gian nan, vất vả - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.