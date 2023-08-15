Tử vi ngày mới, thứ Tư (16/8/2023): 3 con giáp gặp phải hạn tam tai, vận trình sự nghiệp có đôi phần trắc trở, cần thận trọng đến từng chi tiết, chớ để lộ thông tin quan trọng

Tử vi hôm nay ngày 16/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão tài lộc đang sụt giảm, cẩn trọng không cho người lạ vay mượn.

Tình duyên: Tình cảm may mắn có người cùng bạn thấu hiểu được những khó khăn.

Công việc: Công danh người tuổi Mão đang có hướng đi mới trong công việc, thường có nhiều ý tưởng táo bạo.

Tài lộc: Tài lộc nên cẩn thận, đừng vì lời qua tiếng lại mà mất tình cảm.

Sức khỏe: Thường bệnh vặt lâu ngày khó khỏi, nên thăm khám bác sĩ phù hợp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần không hổ danh là người sành điệu, ưa nhìn. Họ thường chú ý đến hình thức bên ngoài. Người cầm tinh con hổ kông biết quản lý tài chính, không biết cách kiềm chế khi tiêu tiền, thích gì mua đó, dù đó là món đồ không thực sự cần thiết. Đôi khi vì thể hiện bản thân, họ không ngần ngại mua một số món đồ cao cấp, đắt tiền dù tài chính không dư giả. Họ làm vậy chỉ vì muốn khoe khoang với bạn bè.

Con giáp này có thú vui tiêu tiền khi buồn, họ muốn dùng những thứ họ thích để xoa dịu trái tim đang tổn thương. Người tuổi Dần vui vẻ, thích giao lưu, đặc biệt luôn chú trọng nâng cao chất lượng cuộc sống. Tuy con giáp này có vẻ hơi phung phí nhưng họ lại giỏi xoay sở tài chính, kiếm tiền giỏi. Vì thế, cuộc sống của họ không quá khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 16/8/2023 đem đến tin xấu cho đường sự nghiệp của tuổi Hợi, có điềm tranh cãi, ghen tị, mất việc hoặc nghỉ việc bất ngờ. Con giáp này phải bươn chải vất vả nhưng được mấy ai hiểu, cảm thông thì ít mà ghen ghét nhau thì nhiều.

Những áp lực trong chuyện tiền bạc khiến tuổi Hợi rơi vào tình trạng mệt mỏi, uể oải và không muốn làm gì. Bản mệnh còn có điềm báo phá tài, dễ bị người xấu lừa gạt. Hôm nay không nên đi xa, không nên gửi tiền, đòi nợ, vay mượn thì làm gì cũng không thuận.

Về mặt tình cảm, tuổi Hợi hay tin người, dại dột. Tốt nhất, bản mệnh đừng kỳ vọng quá nhiều ở đối phương. Họ cũng đều là con người, đều có thể phạm sai lầm và đôi khi chúng ta không thể giống nhau hoàn toàn về quan điểm, về cách nhìn nhận.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.