Tử vi ngày mới, thứ Tư (16/8/2023): 3 con giáp gặp phải hạn tam tai, vận trình sự nghiệp có đôi phần trắc trở, cần thận trọng đến từng chi tiết, chớ để lộ thông tin quan trọng

Tâm linh - Tử vi 15/08/2023 23:20

Ngày mới, 3 con giáp sau phải bươn chải vất vả, có điềm báo phá tài, dễ bị người xấu lừa gạt.

Tuổi Mão 

Tử vi hôm nay ngày 16/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão tài lộc đang sụt giảm, cẩn trọng không cho người lạ vay mượn.   

Công việc: Công danh người tuổi Mão đang có hướng đi mới trong công việc, thường có nhiều ý tưởng táo bạo.   

Tình duyên: Tình cảm may mắn có người cùng bạn thấu hiểu được những khó khăn.

Tài lộc: Tài lộc nên cẩn thận, đừng vì lời qua tiếng lại mà mất tình cảm.  

Sức khỏe: Thường bệnh vặt lâu ngày khó khỏi, nên thăm khám bác sĩ phù hợp.  

Tử vi ngày mới, thứ Tư (16/8/2023): 3 con giáp gặp phải hạn tam tai, vận trình sự nghiệp có đôi phần trắc trở, cần thận trọng đến từng chi tiết, chớ để lộ thông tin quan trọng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Người tuổi Dần không hổ danh là người sành điệu, ưa nhìn. Họ thường chú ý đến hình thức bên ngoài. Người cầm tinh con hổ kông biết quản lý tài chính, không biết cách kiềm chế khi tiêu tiền, thích gì mua đó, dù đó là món đồ không thực sự cần thiết. Đôi khi vì thể hiện bản thân, họ không ngần ngại mua một số món đồ cao cấp, đắt tiền dù tài chính không dư giả. Họ làm vậy chỉ vì muốn khoe khoang với bạn bè.

Con giáp này có thú vui tiêu tiền khi buồn, họ muốn dùng những thứ họ thích để xoa dịu trái tim đang tổn thương. Người tuổi Dần vui vẻ, thích giao lưu, đặc biệt luôn chú trọng nâng cao chất lượng cuộc sống. Tuy con giáp này có vẻ hơi phung phí nhưng họ lại giỏi xoay sở tài chính, kiếm tiền giỏi. Vì thế, cuộc sống của họ không quá khó khăn.

Tử vi ngày mới, thứ Tư (16/8/2023): 3 con giáp gặp phải hạn tam tai, vận trình sự nghiệp có đôi phần trắc trở, cần thận trọng đến từng chi tiết, chớ để lộ thông tin quan trọng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 16/8/2023 đem đến tin xấu cho đường sự nghiệp của tuổi Hợi, có điềm tranh cãi, ghen tị, mất việc hoặc nghỉ việc bất ngờ. Con giáp này phải bươn chải vất vả nhưng được mấy ai hiểu, cảm thông thì ít mà ghen ghét nhau thì nhiều.

Những áp lực trong chuyện tiền bạc khiến tuổi Hợi rơi vào tình trạng mệt mỏi, uể oải và không muốn làm gì. Bản mệnh còn có điềm báo phá tài, dễ bị người xấu lừa gạt. Hôm nay không nên đi xa, không nên gửi tiền, đòi nợ, vay mượn thì làm gì cũng không thuận.

Về mặt tình cảm, tuổi Hợi hay tin người, dại dột. Tốt nhất, bản mệnh đừng kỳ vọng quá nhiều ở đối phương. Họ cũng đều là con người, đều có thể phạm sai lầm và đôi khi chúng ta không thể giống nhau hoàn toàn về quan điểm, về cách nhìn nhận.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão

Tử vi ngày mới, thứ Tư (16/8/2023): 3 con giáp gặp phải hạn tam tai, vận trình sự nghiệp có đôi phần trắc trở, cần thận trọng đến từng chi tiết, chớ để lộ thông tin quan trọng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng giờ Mão ngày mai (16/8/2023): 3 con giáp tài vận bừng sáng, đại cát đại lợi, giàu sang phú quý ít ai sánh bằng

Đúng giờ Mão ngày mai (16/8/2023): 3 con giáp tài vận bừng sáng, đại cát đại lợi, giàu sang phú quý ít ai sánh bằng

Tử vi tháng 8/2023 dự đoán, 3 con giáp sau cát khí tài lộc đang ngày càng tốt lên, tiền bạc dư dả, cuộc sống viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Video 48 phút trước
Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 54 phút trước
Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Tâm sự gia đình 1 giờ 3 phút trước
Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự gia đình 1 giờ 48 phút trước
Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 48 phút trước
NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Hậu trường 2 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người