Tử vi ngày mới, thứ Sáu 11/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Tuất tài lộc rực rỡ, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân đen đủi đủ đường, mất tiền mất của.

Hơn nữa, vận trình tài lộc cũng sẽ đi xuống. Bạn không có nhiều nguồn thu mới nên khá chật vật trong chi tiêu. Bản mệnh có suy nghĩ sẽ đi vay mượn để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tuy nhiên, không phải ai cũng sẵn sàng giúp đỡ khiến con giáp này rơi vào cảnh túng thiếu.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ diễn ra phức tạp nan giải, nên bạn cần giữ bình tĩnh dù gặp chuyện gì. Những công việc đã hoạch định bất ngờ bị thay đổi vì những lý do không đâu làm bạn cảm thấy chán nản. Con giáp này còn rất dễ xung đột với đồng nghiệp vì không kiềm chế được cảm xúc của mình.

Vận tình duyên của bản mệnh có biến chuyển tốt. Những bạn độc thân có cơ hội gặp được người như ý. Con giáp này đã cố công chờ đợi và sẽ nhận được hồi đáp xứng đáng. Điều bạn cần làm là nắm bắt cơ hội và vun vén cho tình cảm đôi bên thâm thắm thiết.

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Sửu thăng tiến. Dưới sự hậu thuẫn của Chính Ấn, con giáp này bộc lộ được tài năng của mình khiến mọi người chú ý đến. Thông qua đó, bạn mở rộng mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác và có nhiều cơ hội bước lên vị trí cao hơn trong công việc.

Tuổi Dần

Tài lộc của người tuổi Dần sẽ trở nên rộng mở, người tuổi này có mối quan hệ rộng rãi nên có nhiều người mời hợp tác làm ăn. Điều này giúp tài chính luôn dư dả và không phải lo lắng về tiền bạc. Bản mệnh cần chú ý chi tiêu cân đối để có khoản dự phòng cho những trường hợp không hay xảy ra.

Vận tình duyên của con giáp này sẽ tràn ngập hạnh phúc. Hơn nữa, quý nhân giúp bạn và người yêu luôn cảm thấy hạnh phúc và yêu thương nhau. Những người còn độc thân cũng sẽ sớm tìm được người phù hợp khi tham gia những buổi liên hoan cùng bạn bè.

Tuổi Mão

Vận trình công việc của người tuổi Mão sẽ không như mong muốn. Bản mệnh nên đầu tư phát triển bản thân nhiều hơn để có cơ hội thăng tiến cao trong sự nghiệp. Nếu cứ duy trì trạng thái hiện tại, bạn sẽ bị người khác vượt mặt nhanh chóng. Khoản chi tiêu này không thể cắt giảm nên bạn chỉ đành cố gắng tìm kiếm cơ hội bì lại khoản hao hụt trong thời gian tới.

Chuyện tình duyên sẽ có chút thử thách. Ngũ hành xung khắc khiến cho gia đình có chút không hài lòng về mối quan hệ của bạn với người yêu. Tuy nhiên, chỉ cần cả hai kiên trì và cố gắng thuyết phục sẽ nhanh chóng có được sự chấp thuận và chúc phúc.



Vận trình công việc của người tuổi Mão sẽ không như mong muốn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sẽ có nguồn thu nhập được cải thiện nhờ sự hỗ trợ của mọi người trong ngày hôm nay. Các mối quan hệ xây dựng trước đây đã cho thấy bạn lựa chọn rất đúng đắn khi mọi người đang mang đến cho bạn nhiều cơ hội kiếm tiền.

Bên cạnh đó, vận trình tình duyên của người tuổi Thìn sẽ trở nên bình hòa. Bạn và đối phương luôn bên nhau dù cho có nhiều khó khăn xảy đến. Trải qua giai đoạn hiện tại, đôi bên sẽ càng trân trọng và yêu thương nhau nhiều hơn.

Tuổi Tỵ

Mọi công việc của người tuổi Tỵ sẽ trở nên không dễ dàng. Những công việc đã được hoạch định từ trước bất ngờ xảy ra vấn đề ngoài ý muốn nên bạn cảm thấy chán nản và không muốn tiếp tục. Những công việc tay trái đang gặp nhiều rắc rối về pháp lý nên chưa thể mang đến lợi nhuận cho con giáp này. Một số bạn sẽ gặp trục trặc từ phía ngân hàng nên chưa thể nhận được tiền lương, thưởng.

Vận tình duyên không được vui vẻ. Dưới sự ảnh hưởng của cục diện Tương xung nên tính khí của bản mệnh rất nóng nảy. Bạn không thể kiềm chế cảm xúc của mình và thường xuyên cãi nhau với người yêu hoặc bạn đời.

Tuổi Ngọ

Dưới ảnh giúp đỡ của quý nhân, các mối quan hệ của người tuổi Ngọ với đồng nghiệp trở nên thuận hòa và bạn cũng thoải mái hơn khi chia sẻ cùng họ những vấn đề tại công ty. Con giáp này cũng có được nguồn thu kha khá. Bạn không còn phải lo lắng về sự thiếu hụt tài chính như trước đây. Một phần tiền kiếm được bản mệnh có thể dùng để đầu tư sinh lời.

Diễn biến tình cảm của bản mệnh trở nên ôn hòa. Bản mệnh và người yêu luôn biết nhường nhịn và thông cảm cho nhau. Đối phương mang đến cảm giác bình yên và giúp cho con giáp này có thêm động lực để vượt qua khó khăn trước mắt.

Tuổi Mùi

Vào thứ Sáu này, tài lộc của người tuổi Mùi sẽ khởi sắc và đầy đủ. Bạn được quý nhân phù trợ nên có nhiều cơ hội kiếm tiền. Con giáp rất giỏi trong giao tiếp, thương lượng nên mang về nhiều hợp đồng giá trị cao. Cứ tiếp tục nỗ lực bạn sẽ không còn phải lo lắng về vấn đề tài chính.

Vận trình tình duyên của bạn cũng trở nên ngọt ngào. Cục diện Tam Hợp giúp đôi lứa luôn thuận hòa và dành cho nhau tình cảm nồng nhiệt. Những cặp đôi yêu xa cũng dành cho nhau sự quan tâm sâu sắc và niềm tin tuyệt đối.



Vào thứ Sáu này, tài lộc của người tuổi Mùi sẽ khởi sắc và đầy đủ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc của người tuổi Thân sẽ không được như ý nguyện. Con giáp này thường có tâm trạng không thoải mái và dễ nổi giận. Bạn tranh cãi với đồng nghiệp khiến không khí làm việc căng thẳng và không đạt được hiệu quả như kỳ vọng. Do đó, bản mệnh nên học cách điều tiết cảm xúc nếu không muốn mất hết tất cả thành tựu mình đã cố công xây dựng.

Chuyện tình cảm của bạn xảy ra mâu thuẫn. Con giáp này giữ cảm xúc tiêu cực từ công việc về nhà và khó chịu với những người thân trong gia đình. Điều này khiến người bạn đời không hài lòng và cả hai xảy ra tranh cãi.

Tuổi Dậu

Tử vi hàng ngày cho thấy vận trình công việc của người tuổi Dậu có nhiều tiến triển trong hôm nay. Tài năng và sự nghiêm túc của bạn trong công việc được người khác ghi nhận và mở ra cơ hội thăng tiến nhanh chóng.

Ngoài ra, con giáp này có nhiều công việc tay trái mang về nhiều nguồn thu khác nhau nên không cần lo lắng về tiền bạc. Tận dụng may mắn hiện tại, bạn nên đầu tư vào một số lĩnh vực mới, tăng cơ hội kiếm tiền.

Tuổi Tuất

Sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ khá thuận lợi và suôn sẻ trong ngày thứ Sáu này. Thần Tài lẫn quý nhân cũng giúp bản mệnh giải quyết công việc suôn sẻ. Ngoài ra, bạn được quý nhân phù trợ nên dù gặp khó khăn đến mấy cũng có thể nhẹ nhàng vượt qua. Bạn tìm được nhiều mối làm ăn mới mang lại nguồn thu lớn nên không cần lo lắng về tài chính.

Chuyện tình cảm cũng rất hòa hợp. Đôi bên đều dành cho nhau sự cảm thông và chia sẻ khi một trong hai gặp khó khăn. Cả hai đã cùng nhau trải qua nhiều giai đoạn thử thách nên càng yêu thương và gắn bó với nhau hơn.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi đã cố gắng rất nhiều để đạt kết quả tốt trong công việc nhưng chỉ vì một sơ suất nhỏ đã bị phù định hoàn toàn. Con giáp này đang rơi vào trạng thái chán nản và không muốn cố gắng trong hôm nay.

Vận trình tình duyên không thuận hòa. Ngũ hành xung khắc khiến bạn và đối phương xảy ra tranh cãi. Cả hai bạn đều đưa ra những lý lẽ riêng và không ai chịu hạ mình. Chính vì thế, từ những việc tưởng chừng đơn giản nhưng sau thời gian đã không thể hàn gắn vì xung đột quá lớn.



Người tuổi Hợi đã cố gắng rất nhiều để đạt kết quả tốt trong công việc nhưng chỉ vì một sơ suất nhỏ đã bị phù định hoàn toàn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.