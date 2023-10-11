Tử vi ngày mới thứ Năm 12/10/2023: Mão sự nghiệp có dấu hiệu khởi sắc, Tuất hóa hung thành cát, Mùi vận may rạng ngời

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Năm ngày 12/10/2023, tuổi Mão cần giữ cho mình một tâm thế thoải mái. Điều đó sẽ giúp con giáp này giải quyết công việc một cách lý trí và hiệu quả hơn.

Người độc thân thường băn khoăn rất nhiều điều trước khi đến với một ai đó. Bản mệnh có những suy nghĩ khá tiêu cực, sợ người đó không chung thủy, không chân thành hoặc không thực sự đáng tin cậy, chính vì thế dễ bỏ lỡ các mối lương duyên.

Trên phương diện tình cảm, bản mệnh chớ ghen tuông vô lý với nửa kia của mình. Hãy cho đối phương một khoảng không gian tự do riêng, đừng hạn chế tất cả các mối quan hệ của người ấy.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có nhiều cơ hội thăng tiến trong ngày 12/10. Con giáp này thông minh, nhanh nhẹn lại có tầm nhìn xa trông rộng. Bản mệnh có thể phát hiện ra các cơ hội làm ăn mới mà chưa chắc mọi người đã nhìn thấy.

Tuổi Tuất nhanh chóng chớp cơ hội và vận dụng hết kiến thức, kỹ năng, nỗ lực hết mình để hoàn thành mục tiêu. Cơ hội luôn đến cùng thách thức, bản mệnh chỉ cần giữ vững tinh thần để làm việc là có thể thu về kết quả như mong đợi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi ngày 12/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi tiếp đón những khách hàng thân thiết, bạn hoạt ngôn, giao tiếp tốt.

Công việc: Người tuổi Mùi trong công việc luôn có cách nhìn thấu đáo trong công việc, bạn là người giỏi giao tiếp trong lúc làm việc.

Tình cảm: Bạn không thoải mái khi ở cạnh những người không chân thành.

Tài lộc: Thiếu kiên nhẫn trong cách quản lí tài chính, nên kiểm tra và sâu sát vấn đề.

Sức khoẻ: Đang có sức khỏe tốt, nên kiểm tra thường xuyên theo định kì.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.