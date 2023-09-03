Tử vi ngày mới, thứ Hai 4/9/2023: 3 con giáp có hạn tam tai, cẩn thận thị phi vây quanh, đề phòng tai ương

Tâm linh - Tử vi 03/09/2023 19:43

Đây là 3 con giáp có vận trình gặp đôi chút khó khăn trong ngày mới, không có người sẻ chia, tinh thần làm việc sa sút.

Tuổi Thìn 

Tử vi hôm nay ngày 4/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay tài lộc chưa đến, cố gắng chăm chỉ làm việc.

Công việc: Đảm nhiệm công việc tốt, người tuổi Thìn được nhiều người tin tưởng giao phó.

Tình cảm: Tình cũ làm bạn mệt mỏi, muốn cắt đứt.

Tài lộc: Tài lộc chưa may mắn có được, đừng nản chí, cố gắng trau dồi.

Sức khoẻ: Thông tin tích cực giúp bạn có năng lượng tích cực hơn.

Tử vi ngày mới, thứ Hai 4/9/2023: 3 con giáp có hạn tam tai, cẩn thận thị phi vây quanh, đề phòng tai ương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tuổi Thân vốn là người hiền lành, thông minh, biết nắm bắt cơ hội nên có thể xây dựng cuộc sống đủ đầy, viên mãn. Bản mệnh khá chịu thương chịu khó, không ngại đối mặt với khó khăn nên không sợ tụt lùi lại phía sau. Trong cuộc sống, con giáp này luôn coi khó khăn là bài học, là thách thức để rèn luyện bàn thân, nâng cao năng lực.

Người tuổi Thân có cơ may lội ngược dòng. Bản mệnh đã gặp không ít khó khăn trong thời gian trước đây nhưng sau 4/9 thời thế sẽ thay đổi. Bản mệnh gặp được quý nhân đưa đường chỉ lối, tài vận ngày một dồi dào, làm ăn sinh lời. Tuổi Thân cần nỗ lực không ngừng vì cuộc sống tương lai ổn định, tiền của dồi dào. Bản mệnh nên nắm bắt cơ hội, không bỏ lỡ thời cơ để đưa cuộc đời lên hương.

Từ giờ đến cuối tháng 9/2023, tuổi Thân có thể đạt nhiều thành tích quan trọng, có người thậm chí có thể đổi nhà đổi xe.

Tử vi ngày mới, thứ Hai 4/9/2023: 3 con giáp có hạn tam tai, cẩn thận thị phi vây quanh, đề phòng tai ương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Hai ngày 4/9/2023 hôm nay, tuổi Dần có phần độc đoán. Con giáp này nên học cách thông cảm với người khác, đừng bắt đối phương mãi nghe theo ý kiến của mình. Hãy thử đặt mình vào vị trí của đối phương, bản mệnh sẽ hiểu ra nhiều điều.

Người độc thân thích sự tự do và không muốn bị ràng buộc, vậy nên bản mệnh chẳng hề dành tình cảm thực sự cho bất cứ ai. Thay vào đó, bản mệnh lại đang giữ quan hệ với quá nhiều người. Hành động này có thể gây tổn thương cho người khác trong tương lai.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày tốt về cầu tài, ký hợp đồng, tiệc tùng nhưng tránh kiện tụng, tranh chấp, chữa bệnh. Vì vậy, bản mệnh nên sắp xếp công việc để thực hiện cho phù hợp để có thể gặp được nhiều may mắn.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Mão, Tuất

Tử vi ngày mới, thứ Hai 4/9/2023: 3 con giáp có hạn tam tai, cẩn thận thị phi vây quanh, đề phòng tai ương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Rạng sáng ngày mai, thứ Hai (4/9/2023): 3 con giáp có vận kim tiền, tài lộc rộn ràng, may mắn đến tới tấp, đại phú đại quý trong tuần mới

Rạng sáng ngày mai, thứ Hai (4/9/2023): 3 con giáp có vận kim tiền, tài lộc rộn ràng, may mắn đến tới tấp, đại phú đại quý trong tuần mới

Tử vi dự báo rằng 4/9 là thời điểm khá thuận lợi với 3 con giáp sau, buôn bán phát triển, thu về lợi nhuận tốt.

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