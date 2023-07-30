Tử vi ngày mới, thứ Hai (31/7/2023) gọi tên 3 con giáp may mắn: Người túi tiền rủng rỉnh, người tình đỏ như son, người có quý nhân giúp đỡ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Hai ngày 31/7/2023 hôm nay, tuổi Hợi có một ngày làm việc gì cũng thuận lợi. Người làm ăn làm quen được với đối tác triển vọng, thậm chí đối phương còn là người giúp bản mệnh kiếm về nguồn lợi nhuận lớn hơn dự kiến.

Trong ngày này, người mang thai không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng chính Bắc phía ngoài nhà bếp. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Người làm công ăn lương có cách tiếp cận vấn đề mới mẻ, khiến những nhiệm vụ tưởng chừng lặp đi lặp lại cũng trở nên thú vị hơn. Con giáp này còn truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh, khiến công việc của tập thể tiến triển suôn sẻ.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tý, Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sống thực tế và đáng tin cậy. Trong cuộc sống hay công việc, tuổi này đều được người xung quanh yêu mến, tôn trọng vì tính cách tốt đẹp. Nhìn chung, con đường sự nghiệp của họ không quá trắc trở, thường nhận được nhiều cơ hội. Quan trọng là bản mệnh cần nắm bắt những cơ hội này và biến chúng thành kết quả tốt.

Tuổi Thìn sống khá tiết kiệm, thói quen này giúp họ luôn có 1 khoản tiền nhất định để phòng trừ trường hợp cấp bách. Bên cạnh bản mệnh cũng có người hỗ trợ tuyệt vời chính là những người bạn thân chân thành và hết lòng giúp sức. Ngay cả khi rơi vào tình huống khó khăn về tiền bạc, tuổi Thìn cũng sớm lấy lại vị thế nhờ những quý nhân bên cạnh mình.

Nhờ tính cách mạnh mẽ, bình tĩnh, quyết đoán, tuổi Thìn thường đưa ra những quyết định đúng đắn và xử lý mọi chuyện êm xuôi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày 31/7/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ tính khí hơi khác thường, dễ nổi nóng.

Công Việc: Ngày hôm nay, người tuổi Tỵ thích công việc theo ý bản thân, tính tình dễ nổi nóng.

Tình Cảm: Trong tình yêu, bạn thích khám phá và tìm hiểu đa dạng đối tượng.

Tài Lộc: Về mặt tài chính, tài lộc của bản thân bạn đang thăng hạng.

Sức Khoẻ: Để duy trì sức khỏe tốt, bạn đang đầu tư học hỏi cách chế biến bữa ăn dinh dưỡng.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!