Tử vi ngày mới, thứ Hai 18/9/2023: 3 con giáp có hạn tam tai, cẩn thận thị phi vây quanh, đề phòng tai ương

Tử vi ngày 18/9/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu bận tâm chuyện cũ, có nhiều chuyện buồn trong tình cảm.

Tình cảm: Bạn dành nhiều thời gian nhiều cho bản thân, trong lòng còn nhiều chuyện buồn cũ, khó giải bày.

Công việc: Người tuổi Sửu có công việc tương đối, dù chưa có định hướng riêng, nhưng bạn đã có nhiều thành tích trong việc làm hiện tại.

Tài lộc: Mức lương có cải thiện, cố gắng làm việc chăm chỉ hơn nữa.

Sức khoẻ: Sức khoẻ cần được quan tâm nhiều hơn, cố gắng cải thiện khi bạn thấy người ngày càng tồi tệ hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Vận may của con giáp tuổi Mão từ ngày 18/9 phụ thuộc vào việc bạn có lắng nghe trái tim mình hay không. Những gì trái tim mách bảo trong khoảng thời gian này rất chính xác.

Tuổi Mão sẽ có nhiều cơ hội hơn về việc tăng thu nhập cũng như làm ăn, đầu tư kinh doanh, ngoài ra tuổi Mão sẽ được quý nhân phù hộ và chỉ đường đi nước bước trong thời gian tới. Thế nhưng tuổi tuổi Mão nên cẩn trọng để đưa ra những bước đi đúng đắn, nắm bắt cơ hội tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy thứ Hai ngày 18/9/2023, tuổi Thìn dễ rơi vào cái bẫy của kẻ tiểu nhân. Vì thế, bản mệnh chớ nên ngây thơ tin người thái quá, làm việc gì cũng cần phải kiểm chứng thông tin rõ ràng.

Con giáp này cũng nên hạn chế đưa ra những quyết định đầu tư trong thời điểm này. Tuổi Thìn không nên vội vã làm giàu, chạy theo bước chân của người khác. Trước hết, bản mệnh cần tích lũy vốn kiến thức và học hỏi kinh nghiệm từ mọi người đã.

Về mặt tình cảm, quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia cũng thường xuyên xảy ra tranh chấp. Khi đôi bên có ý kiến bất đồng, bản mệnh chớ nóng nảy đẩy mâu thuẫn lên cao. Hai người cần có thời gian để bình tĩnh lại và không nói lời tổn thương nhau.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.