Tử vi ngày mới, thứ Hai 03/07/2023: 3 con giáp sau có hạn tam tai, cẩn thận thị phi vây quanh, đề phòng tai ương

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Hai ngày 3/7/2023, tuổi Hợi không tìm được tiếng nói chung với người thân hoặc bạn bè, vì thế dễ rơi vào cảnh cô lập. Con giáp này nên cởi mở hơn trong suy nghĩ để sẵn sàng tiếp thu ý kiến của mọi người, đồng thời tự suy xét lại bản thân.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày tốt mọi việc. Vì vậy, nếu đã lên kế hoạch bắt tay vào việc gì thì bản mệnh nên thực hiện ngay, có như vậy thì quá trình tiến hành sẽ gặp nhiều may mắn.

Hơn nữa, con giáp này cũng có những mối quan hệ xã giao khá phức tạp. Bản mệnh được khuyên nên gạt bỏ những mối quan hệ không cần thiết để dành thời gian nhiều hơn cho người thân, không nên lấy lý do công việc để ra ngoài giao lưu quá nhiều.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dần

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày 3/7/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân cố chấp với những quyết định của bản thân, chưa muốn lắng nghe người khác.

Công việc: Trong công việc, người tuổi Thân trong công việc bạn là người có bản lĩnh, dám chịu trách nhiệm với những quyết định của bản thân.

Tình cảm: Trong mối quan hệ tình cảm, bạn chưa tin tưởng ai, nên tình cảm trao đi còn nửa vời.

Tài lộc: Về mặt tài chính, thu nhập hiện đại đủ để bạn mua nhà, mua xe và phục vụ nhu cầu cá nhân.

Sức khoẻ: Tương đối ổn định tinh thần và sức khoẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ cẩn thận trong việc làm ăn, xuất hành xa dễ có tai nạn bất ngờ phải cẩn thận. Bản mệnh liên tục có những suy nghĩ tiêu cực và cảm giác buồn bã, thất vọng khiến công việc không được hoàn thành đúng thời hạn, đừng tham công tiếc việc khiến sức khỏe bị ảnh hưởng.

Bù lại đường tài lộc đón nhận nhiều tin vui, có người ở xa hoặc bạn bè mời đi ăn, tặng quà hoặc trả nợ cho bản mệnh. Tuổi Ngọ cũng nên nghĩ thoáng ra để lộc lá còn đến nhà, người làm kinh doanh kiếm được bộn tiền mà không cần hao tốn nhiều công sức.

Nhân duyên của tuổi Ngọ vượng nhất là người nam. Con giáp này nên ra ngoài gặp gỡ bạn bè nhiều hơn, điều đó sẽ giúp bản mệnh giải tỏa áp lực cũng như tiếp thêm năng lượng để hoàn thành công việc.

Ảnh minh họa: Internet

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