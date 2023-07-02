Tử vi ngày mới, thứ Hai 03/07/2023: 3 con giáp sau có hạn tam tai, cẩn thận thị phi vây quanh, đề phòng tai ương

Tâm linh - Tử vi 02/07/2023 19:40

Theo tử vi tháng 7/2023, những tuổi này cần đề phòng tai ương, vận xui không ngờ ập đến.

Tuổi Hợi 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 3/7/2023, tuổi Hợi không tìm được tiếng nói chung với người thân hoặc bạn bè, vì thế dễ rơi vào cảnh cô lập. Con giáp này nên cởi mở hơn trong suy nghĩ để sẵn sàng tiếp thu ý kiến của mọi người, đồng thời tự suy xét lại bản thân.

Hơn nữa, con giáp này cũng có những mối quan hệ xã giao khá phức tạp. Bản mệnh được khuyên nên gạt bỏ những mối quan hệ không cần thiết để dành thời gian nhiều hơn cho người thân, không nên lấy lý do công việc để ra ngoài giao lưu quá nhiều.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày tốt mọi việc. Vì vậy, nếu đã lên kế hoạch bắt tay vào việc gì thì bản mệnh nên thực hiện ngay, có như vậy thì quá trình tiến hành sẽ gặp nhiều may mắn.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dần

Tử vi ngày mới, thứ Hai 03/07/2023: 3 con giáp sau có hạn tam tai, cẩn thận thị phi vây quanh, đề phòng tai ương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày 3/7/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân cố chấp với những quyết định của bản thân, chưa muốn lắng nghe người khác. 

Công việc: Trong công việc, người tuổi Thân trong công việc bạn là người có bản lĩnh, dám chịu trách nhiệm với những quyết định của bản thân.   

Tình cảm: Trong mối quan hệ tình cảm, bạn chưa tin tưởng ai, nên tình cảm trao đi còn nửa vời.  

Tài lộc: Về mặt tài chính, thu nhập hiện đại đủ để bạn mua nhà, mua xe và phục vụ nhu cầu cá nhân. 

Sức khoẻ: Tương đối ổn định tinh thần và sức khoẻ.  

Tử vi ngày mới, thứ Hai 03/07/2023: 3 con giáp sau có hạn tam tai, cẩn thận thị phi vây quanh, đề phòng tai ương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ cẩn thận trong việc làm ăn, xuất hành xa dễ có tai nạn bất ngờ phải cẩn thận. Bản mệnh liên tục có những suy nghĩ tiêu cực và cảm giác buồn bã, thất vọng khiến công việc không được hoàn thành đúng thời hạn, đừng tham công tiếc việc khiến sức khỏe bị ảnh hưởng.

Bù lại đường tài lộc đón nhận nhiều tin vui, có người ở xa hoặc bạn bè mời đi ăn, tặng quà hoặc trả nợ cho bản mệnh. Tuổi Ngọ cũng nên nghĩ thoáng ra để lộc lá còn đến nhà, người làm kinh doanh kiếm được bộn tiền mà không cần hao tốn nhiều công sức.

Nhân duyên của tuổi Ngọ vượng nhất là người nam. Con giáp này nên ra ngoài gặp gỡ bạn bè nhiều hơn, điều đó sẽ giúp bản mệnh giải tỏa áp lực cũng như tiếp thêm năng lượng để hoàn thành công việc.

Tử vi ngày mới, thứ Hai 03/07/2023: 3 con giáp sau có hạn tam tai, cẩn thận thị phi vây quanh, đề phòng tai ương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

3 con giáp có vận kim tiền, vận may bùng nổ, cuối ngày phát lộc: Đúng 17h chiều mai (3/07/2023)

3 con giáp có vận kim tiền, vận may bùng nổ, cuối ngày phát lộc: Đúng 17h chiều mai (3/07/2023)

Theo tử vi ngày mới, 3 con giáp sau được Thần Tài ban lộc, không cần lo lắng tiền bạc, hứa hẹn túi tiền cực kì rủng rỉnh.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật về người chồng hé lộ sau một lần nhận đơn hàng hộ từ shipper

Sự thật về người chồng hé lộ sau một lần nhận đơn hàng hộ từ shipper

Ngoại tình 1 giờ 11 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
BMW lao khỏi cầu và rơi xuống đất khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

BMW lao khỏi cầu và rơi xuống đất khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

Video 1 giờ 41 phút trước
Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Tâm sự Eva 2 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Tâm sự gia đình 2 giờ 26 phút trước
Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Video 2 giờ 41 phút trước
Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Tâm sự 2 giờ 56 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Kể từ ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Kể từ ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót