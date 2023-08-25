Tử vi ngày mới, thứ Bảy (26/8/2023) gọi tên 3 con giáp may mắn: Người túi tiền rủng rỉnh, người tình đỏ như son, người có quý nhân giúp đỡ

Công việc: Thiên Ấn thời điểm này đang mang lại cho con giáp tuổi Mùi lợi thế mà bạn vượt trội hơn so với mọi người.

Tình duyên: Tam Hợp xuất hiện trong ngày hứa hẹn con giáp tuổi Mùi có được hạnh phúc như mong đợi.

Tài chính: Bản mệnh thời gian gần đây cảm thấy mình chi tiêu quá nhiều tiền.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi hôm nay ngày 26/8/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu tập trung công danh sự nghiệp, bạn tốn kém nhiều chi tiêu.

Công việc: Hôm nay, công việc của người tuổi Sửu cần tập trung đúng hướng, đừng để bản thân không biết mình thực sự muốn gì.

Tình cảm: Mối quan hệ của bạn tạo cho nhiều người yêu mến, cả hai luôn mang năng lượng tích cực đến với mọi người.

Tài lộc: Việc quản lý tài chính đi đôi với việc kiểm soát chi tiêu.

Sức khỏe: Thường thức khuya, lười vận động.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa trong 2 ngày cuối tuần này. Cũng nhờ vậy, bạn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh khiến công việc khó đến mấy cũng được hoàn thành sớm hơn dự kiến.

Việc hợp tác, kí kết với đối tác, khách hàng cũng tiến triển khá suôn sẻ trong ngày hôm nay. Nếu đôi bên đã thống nhất được mục tiêu và các phương án làm ăn thì nên nhanh chóng tiến hành, càng bắt đầu sớm thì tiền càng sớm đổ về.

Trong gia đình, con giáp này cũng luôn nhận được sự bao dung và thấu hiểu đến từ nửa kia, chính vì vậy mà bạn có động lực để đối diện với khó khăn và những điều chưa biết trước. Nhờ có người ấy mà sự nghiệp của bạn cũng phát triển nhanh chóng.

Quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng rất hài hòa. Dù không tránh khỏi những khác biệt trong cách nghĩ, song đôi bên luôn sẵn sàng lắng nghe và đặt mình vào vị trí đối phương.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!