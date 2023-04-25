Tử vi ngày mới, thứ Ba 25/4/2023: Những con giáp sau có Hung tinh chiếu mệnh, cẩn thận rủi ro, đề phòng tai ương

Tâm linh - Tử vi 25/04/2023 06:38

Tử vi 12 con giáp tháng 4 này dự báo những con giáp sau có vận trình không mấy suôn sẻ trong hôm nay.

Tuổi Thìn 

Tử vi vui hôm nay ngày 25/3/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay nên cân nhắc từng việc, chú ý quan sát đừng quá mạo hiểm. 

Công việc: Vận trình sự nghiệp hôm nay có cơ hội đi công tác xa, kế hoạch đang đảm nhận chưa quản lý tốt thời gian, hiệu quả chưa cao. 

Tình duyên: Người độc thân đón nhận nhiều niềm vui trong chuyện tình cảm, đối phương có thành ý ngỏ lời để tiến tới mối quan hệ yêu đương. 

Tài lộc: Biểu hiện ở mức trung bình, chú ý tìm hiểu rồi đầu tư chính xác. 

Sức khỏe: Đau nhức vai gáy nên chỉnh dáng ngồi phù hợp. 

Tử vi ngày mới, thứ Ba 25/4/2023: Những con giáp sau có Hung tinh chiếu mệnh, cẩn thận rủi ro, đề phòng tai ương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tử vi ngày mới dự đoán, vận trình công việc của tuổi Mão diễn ra không mấy dễ dàng. Dự đoán người tuổi này có thể sẽ gặp phải những rủi bất ngờ trong quá trình xử lý công việc. Tiểu nhân vẫn đang tìm cách khiến bản mệnh hành xử bốc đồng, xốc nổi. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc tương đối bất ổn. Lối sống buông thả và thiếu khoa học sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng tích cực trong con giáp này. Nếu muốn có nguồn thu nhập tốt, bạn phải thật khỏe mạnh, đừng chi tiêu cho những món đồ không cần thiết.  

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp chuyện phiền muộn. Người tuổi này có xu hướng tự chuốc buồn phiền vào mình. Theo đó, bạn cần trân trọng những gì đang có chứ không phải là trông mong những điều hoàn hảo.

Tử vi ngày mới, thứ Ba 25/4/2023: Những con giáp sau có Hung tinh chiếu mệnh, cẩn thận rủi ro, đề phòng tai ương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tử vi vui hôm nay ngày 24/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ dễ vướng phải họa thị phi, mâu thuẫn trong ngày hôm nay. Tốt nhất con giáp này không nên lo chuyện bao đồng, hãy tập trung hoàn thành cho tốt nhiệm vụ của mình chứ đừng quan tâm đến chuyện người khác.

Nếu gặp phải tranh cãi trong công việc nhóm, bạn cũng nên chú ý cách hành xử và lựa lời mà nói với mọi người. Những lời quá thẳng thắn có thể vô tình gây tổn thương cho người khác, thậm chí là gây thù chuốc oán với kẻ tiểu nhân.

Công việc: Người tuổi Ngọ hôm nay chưa có quyết định rõ ràng trong công việc, nên có suy nghĩ riêng của bản thân đưa ra ý kiến có chủ đích.

Tình duyên: Tình cảm cản trở bởi gia đình và người thân, cả hai khó khăn và hy vọng gia đình chấp nhận đối phương.

Tài lộc: Chưa có nhiều, vướng vào các khoản vay không cần thiết.

Sức khỏe: Thường xuyên thiếu ngủ, chất lượng giấc ngủ rất quan trọng cần đặc biệt chú tâm.

Giờ tốt: 19h-21h

Màu sắc cát tường: Tím, đỏ 

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão, Dần

Tử vi ngày mới, thứ Ba 25/4/2023: Những con giáp sau có Hung tinh chiếu mệnh, cẩn thận rủi ro, đề phòng tai ương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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