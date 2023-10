Tử vi ngày mới (25/10), 3 con giáp phúc khí tăng cao, vận trình đại cát, tiến tới thành công, giàu sang tột bậc, làm gì cũng thành toại viên mãn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Hai ngày 25/10/2022 hôm nay, cát thần chiếu mệnh mang lại nhiều niềm vui cho tuổi Thìn, đặc biệt là với những ai làm nghề tự do. Con giáp này được nhận một khoản tiền hoàn toàn xứng đáng với công sức lao động mà mình đã bỏ ra.

Thiên Tài ban phước, người tuổi Mão nhận may mắn bội phần. Những người kinh doanh buôn bán mua may, bán đắt, dễ thu được nguồn lợi nhuận lớn. Những người làm công ăn lương cũng tràn đầy động lực và khí thế làm việc, do đó, thành quả luôn vượt kế hoạch đề ra.

Đây cũng là lúc mà Mão sẽ chứng minh được năng lực thực sự của mình. Sự nghiệp của bản mệnh phát thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ. Khả năng thăng tiến của những chú Mèo thời điểm này khá tốt. Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Mối quan hệ xã giao của người tuổi Ngọ trong ngày hôm nay cũng khá thuận lợi. Con giáp này được cấp trên tín nhiệm, giao cho những trọng trách có tầm ảnh hưởng lớn, tạo cơ hội để phát triển khả năng bản thân cũng như khẳng định vị trí tại nơi làm việc.

Đường tài lộc của người tuổi Ngọ rất vượng một phần nhờ ngũ hành Thổ sinh Kim, tiền bạc không thiếu. Con giáp này cần năng động, làm việc chăm chỉ, tận dụng tốt cơ hội thì sẽ có thu nhập dồi dào như mong muốn, đảm bảo cho tương lai.

Về phương diện sự nghiệp của người tuổi Ngọ trong ngày hôm nay con giáp này nhận được sự giúp đỡ của đồng nghiệp, cấp trên nên làm việc hiệu quả hơn, có định hướng rõ ràng chỉ cần tiến tới. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm