Tử vi ngày mới 22 tháng 5: Tý được Tam Hợp che chở, việc khó mấy cũng qua, Dậu cuối ngày có vận tài lộc từ người quen

Tâm linh - Tử vi 22/05/2023 06:43

Vận trình ngày mới của 3 con giáp này hôm nay có nhiều biếng động.

Tử vi tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp cho thấy tuổi Tý được Tam Hợp nâng đỡ nên bắt tay vào công việc gì cũng thuận lợi. Bạn có thể bắt tay vào thực hiện kế hoạch mình đã đặt ra từ trước, chắc chắn sẽ có được một khởi đầu vô cùng suôn sẻ.

Tử vi ngày mới 22 tháng 5: Tý được Tam Hợp che chở, việc khó mấy cũng qua, Dậu cuối ngày có vận tài lộc từ người quen - Ảnh 1

Bạn có thể bắt tay vào thực hiện kế hoạch mình đã đặt ra từ trước, chắc chắn sẽ có được một khởi đầu vô cùng suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Một số công việc tưởng chừng bế tắc cũng có thể tìm ra lời giải đáp trong ngày hôm nay. Bạn thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề nên mọi việc chẳng còn khó khăn như trước nữa. Thậm chí, bạn còn có thể định hướng, dẫn dắt mọi người xung quanh.  

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Nam phía ngoài phòng giã gạo, nơi xay bột và tổ chim hay lồng chim. Do đó, thai phụ không nên dịch chuyển vị trí những đồ vật hoặc tiến hành các công việc sửa chữa ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tử vi tuổi Dậu 

Tử vi hôm nay ngày 22/5/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu hôm nay tiếp nhận một người đã từng làm bạn đau khổ. 

Công việc: Trong công việc người tuổi Dậu có nhiều cơ hội mới, luôn mong muốn mở cơ sở kinh doanh lĩnh vực mới. 

Tử vi ngày mới 22 tháng 5: Tý được Tam Hợp che chở, việc khó mấy cũng qua, Dậu cuối ngày có vận tài lộc từ người quen - Ảnh 2
 Cuối ngày có người cho tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tình duyên: Tình cảm bất chấp ý kiến của bạn bè, bạn đã quay lại với người từng làm bạn khổ đau. 

Tài lộc: Cuối ngày có người cho tiền. 

Sức khỏe: Cơ thể suy nhược, tiều tụy, thiếu dinh dưỡng.

Tử vi tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai không mấy dễ dàng. Tác động của ngày Tương Xưng khiến cho người tuổi này làm việc gì cũng liền hỏng việc đó. Hãy sớm chấn chỉnh tốt tinh thần, đừng để mất bình tĩnh mà hành xử xốc nổi. 

Tử vi ngày mới 22 tháng 5: Tý được Tam Hợp che chở, việc khó mấy cũng qua, Dậu cuối ngày có vận tài lộc từ người quen - Ảnh 3
 Vận trình tài lộc sa sút - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Vận trình tài lộc sa sút. Con giáp này nhẹ dạ cả tin nên dễ bỏ tiền túi để thực hiện một dự án “ma” nào đó. Điều này khiến số tiền mà bạn vất vả kiếm được đều “không cánh mà bay”. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm có chút cãi vã. Mâu thuẫn giữa bạn và người ấy không những không giải quyết được vấn đề mà còn có dấu hiệu dây dưa mãi. Theo đó, cả hai cần dành cho nhau không gian riêng để nhìn nhận lại mọi việc đã qua.

***Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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