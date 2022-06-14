Tử vi ngày mới 14/6: 3 con giáp chuyển mình, vượt Vũ Môn đón nhận lộc tài mọi nơi, tình duyên đỏ chót như son

Trong ngày thứ Ba, con đường sự nghiệp của tuổi Dầntương đối thuận lợi. Con giáp này có thể tìm kiếm được một công việc phù hợp với mình. Người đang làm lãnh đạo sẽ được cấp dưới kính nể.

Xem ngày tốt xấu theo Nhị thập bát tú, hôm nay khởi công trăm việc đều tốt. Tốt nhất là xây cất nhà cửa, cưới gã, chôn cất, trổ cửa, tháo nước, các việc thủy lợi, đi thuyền, chặt cỏ phá đất.

Công việc hanh thông, chú tâm vào công việc. Đừng quan tâm đến những người vu khống và chế giễu bạn sau lưng. Tự hiểu sự xuất sắc của bản thân là điều vô cùng quan trọng.

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới dự đoán, vận trình công việc của tuổi Thân diễn ra thuận lợi, suôn sẻ. Người làm kinh doanh tìm được khách hàng tiềm năng và người làm công ăn lương được cấp trên cân nhắc lên một vị trí cao hơn so với vị trí hiện tại.

Ảnh minh họa: Internet

Công việc hanh thông. Bạn tự đưa ra quyết định, hoạch định mục tiêu cho bản thân. Điều này không chỉ làm cho cuộc sống của bạn viên mãn mà quan hệ với đồng nghiệp cũng rất thoải mái.

Sức khỏe của bạn hôm nay được cải thiện có thể vì bạn đang duy trì được một thói quen tốt. Ví dụ như uống nhiều nước hoặc trà để bảo vệ sức khỏe mỗi ngày. Nước không chỉ có thể đáp ứng nhu cầu của vị giác mà còn có thể duy trì sức khỏe cơ thể.

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày mới đánh giá trong ngày 14/6 của tuổi Tỵ, con đường sự nghiệp diễn ra không có trở ngại, trắc trở. Con giáp này có khả năng gặp may mắn trong chuyện kinh doanh của mình, đồng thời dễ dàng tạo ấn tượng tốt với cấp trên nếu biết cách tận dụng cơ hội.

Ảnh minh họa: Internet

Công việc tốt. Bạn hiểu được sự quý giá của thời gian, rất có động lực làm việc và làm việc rất chăm chỉ. Đối với một số giao tiếp vô bổ, bạn nên bỏ qua để toàn tâm toàn ý cho công việc, có như vậy sự nghiệp mới khởi sắc.

Sức khỏe của bạn thời gian này ổn định cũng là điều rất đáng mừng. Bạn nên duy trì lối sống lành mạnh hiện tại thì sẽ không phải lo lắng nhiều về vấn đề sức khỏe của mình nữa.

* Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo