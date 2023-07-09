Tử vi ngày mới 10/7/2023 gọi tên 3 con giáp may mắn: Người sự nghiệp có dấu hiệu khởi sắc, người tài lộc rủng rỉnh, người có tình duyên mới

Vận trình của tuổi Mão ngày mới có nhiều khởi sắc và ngày càng ổn định hơn. Ngày mới mang tới tin vui về quý nhân trợ giúp, nhờ vậy bản mệnh có thể tự tin theo đuổi lý tưởng của mình.

Cát khí còn che chở cho Mão ở phương diện tài chính. Tài vận có chuyển biến tích cực, cả nguồn thu chính và phụ đều tăng nhẹ.

Công việc tiến triển thuận lợi, có cơ hội thăng tiến vì được giao phó nhiều trọng trách quan trọng. Quý nhân cũng giúp con giáp này tìm được lối đi mới cho mình. Sau những vấp váp ở tháng trước, con giáp này đang dần lấy lại phong độ.

Chuyện tình cảm của tuổi Mão đón nhiều tin vui khi nhân duyên tốt lành tự tìm tới. Dù là người có đôi có cặp hay người đang độc thân cũng sẽ trải qua những cung bậc ngọt ngào của tình yêu.

Đây có thể coi là một tháng vượng vận khí với người tuổi Mão ở các phương diện công việc, tiền bạc, tình cảm, song vấn đề sức khỏe lại khiến bạn chưa thể yên tâm. Vấn đề sức khỏe của Mão trong tháng cần phải chú ý nhiều nhất. Con giáp này có dấu hiệu lao lực, dễ ốm vặt, không được điều trị dứt điểm sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe về sau.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Hai ngày 10/7/2023 hôm nay, tuổi Thìn có quyết tâm bắt tay hiện thực hóa các kế hoạch của mình. Tuy nhiên, có thể bản mệnh đang quá chủ quan nên không nhìn nhận ra những yếu tố bất lợi mình sẽ phải đối mặt.

Vì thế, việc lắng nghe lời khuyên của người khác là rất quan trọng. Đã đến lúc tuổi Thìn cần hạ cái tôi cá nhân xuống để có thể tiếp thu quan điểm dù là trái chiều xung quanh. Nếu làm được việc ấy, bản mệnh sẽ nhanh chóng vươn lên.

Về mặt tình cảm, con giáp này là một người hạnh phúc vì đã tìm được một nửa kia thấu hiểu và biết trân trọng mình. Hãy luôn dành cho người ấy sự quan tâm và thấu hiểu tương tự, như vậy thì mối quan hệ của đôi bên sẽ bền lâu.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi ngày 10/7/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi biết cách xây dựng hình ảnh tốt trong mắt mọi người.

Công việc: Người tuổi Mùi có vận trình sự nghiệp hanh thông, xây dựng hình ảnh trong mắt mọi người rất thiện chí.

Tình cảm: Trong tình cảm, bạn luôn biết cách dành thời gian xây dựng gia đình của bản thân.

Tài lộc: Về tài lộc, bạn tăng thu nhập bằng cách đầu tư đa kênh.

Sức khoẻ: Tư duy về sức khỏe của bạn chia sẻ ra nhiều đến bạn bè và đồng nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.