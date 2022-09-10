Tử vi ngày mới (10/9): TOP 3 con giáp "gánh vàng còng lưng" về nhà, tài khoản liên tục nhảy số, vận trình sự nghiệp bùng phát mạnh mẽ

Tâm linh - Tử vi 10/09/2022 09:11

Tử vi ngày mới (10/9) cho biết những con giáp này sẽ gặp may mắn trong ngày, kiếm được bộn tiền về túi, có vô số cơ hội để gia tăng ngân sách của chính mình.

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý sẽ đón nhận thời gian cực kỳ tốt đẹp trong hôm nay. Họ sẽ được quý nhân phù trợ nên làm gì cũng suôn sẻ. Nhờ có sao Thái Dương trợ mệnh mà nam mệnh sẽ gặp được nhiều điều thuận lợi hơn. Họ được thần tài yêu mến, chiếu cố, gặt hái được nhiều thành công vang dội, nếu như họ không thể trở thành người khiến thiên hạ ngưỡng mộ thì cũng là người có tình tiền mỹ mãn, cuộc sống sung túc không thiếu thứ gì, tết Trung thu đủ đầy.

Nhị Hợp cũng giúp bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao thuận lợi. Nhờ nhân duyên tốt mà con giáp này cũng có thể tìm được đối tượng phù hợp. Người độc thân nên cởi mở và suy nghĩ tích cực hơn để tìm được ý trung nhân.

Trong khi đó, người đã lập gia đình sẽ trải qua một tháng êm đềm. vợ chồng hòa thuận, cùng nhau chia sẻ niềm vui cũng nhu những khó khăn trong cuộc sống.

Tử vi ngày mới (10/9): TOP 3 con giáp 'gánh vàng còng lưng' về nhà, tài khoản liên tục nhảy số, vận trình sự nghiệp bùng phát mạnh mẽ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những người tuổi Hổ có khả năng rất giỏi quan sát thái độ của mọi người xung quanh lại có đầu óc thông minh hơn người, cộng thêm tính cách quyết đoán, dứt khoát nên một khi đã quyết tâm thì khó có ai bì kịp.

Tử vi ngày mới (10/9) cho biết vận trình tài lộc của tuổi Dần sẽ thăng cấp nhanh chóng, họ nhanh chóng thăng quan phát tài. Những người tuổi Dần không cần phải lo lắng về cơm áo gạo tiền và lo lắng về tiền bạc, tài chính như năm trước nữa, có thể an nhàn tận hưởng cuộc sống.

Tử vi ngày mới (10/9): TOP 3 con giáp 'gánh vàng còng lưng' về nhà, tài khoản liên tục nhảy số, vận trình sự nghiệp bùng phát mạnh mẽ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Tử vi ngày mới cho biết Tị Ngọ Tương Hội, công việc của người tuổi Tỵ đang trên đà thăng tiến vô cùng thuận lợi. Bạn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao mà không gặp bất cứ vướng mắc nào. Cấp trên có thể thấy rõ tiềm năng của bạn, trao cho bạn cơ hội để được cất nhắc lên vị trí cao hơn.

Thực Thần ghé thăm, con giáp này chẳng phải lo lắng về vấn đề tiền bạc trong ngày hôm nay. Nhất là với những người làm nghề tự do, người làm kinh doanh sẽ thấy rõ cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt. Nếu bỏ qua chúng, chắc chắn bạn sẽ thấy hối tiếc lắm đó.

Tử vi ngày mới (10/9): TOP 3 con giáp 'gánh vàng còng lưng' về nhà, tài khoản liên tục nhảy số, vận trình sự nghiệp bùng phát mạnh mẽ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chêm nghiệm. 

Bất ngờ phát tài trong 13 ngày sắp tới (10/9 - 22/9) 3 con giáp nằm duỗi mà ăn, rung đùi hốt tiền, phất thành đại gia, tiếng tăm vang dội

Bất ngờ phát tài trong 13 ngày sắp tới (10/9 - 22/9) 3 con giáp nằm duỗi mà ăn, rung đùi hốt tiền, phất thành đại gia, tiếng tăm vang dội

Tin vui trong 13 ngày sắp tới (10/9 - 22/9), 3 con giáp này sẽ gặt hái nhiều may mắn, tiền của dư dả, tiếng tăm đồn xa khiến ai cũng hờn ghen đỏ mắt.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp may mắn 3 con giáp đổi vận 3 con giáp sung sướng tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 2 giờ 41 phút trước
Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 3 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng