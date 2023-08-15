Tử vi ngày mai, thứ Tư (16/8/2023): Dậu nổi bật giữa đám đông, Tý vận trình công việc thuận lợi, Mùi sớm thăng chức tăng lương

Tâm linh - Tử vi 15/08/2023 17:40

Tử vi ngày mai cho thấy, vận trình công việc của 3 con giáp sau rất thuận lợi, làm đến đâu thắng đến đó.

Tuổi Dậu 

Tử vi ngày 16/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu hôm nay nổi bật giữa đám đông với sáng kiến hay.

Công việc: Trong công việc người tuổi Dậu là thiên tài trong các tác phẩm nghệ thuật, hôm nay bạn đưa ra những sáng kiến thông minh và táo bạo gây sự chú ý đến nhiều người. 

Tình duyên: Người tuổi Dậu vì lịch trình công việc dày đặc, nên bạn chưa tìm được người yêu. 

Tài lộc: Thành tựu tốt tốt, tiền tài tự khắc đến với bạn không phải lo nghĩ nhiều. 

Sức khỏe: Hãy để bản thân thưởng thức âm nhạc thư giãn, hoặc có thể ngồi thiền.

Tử vi ngày mai, thứ Tư (16/8/2023): Dậu nổi bật giữa đám đông, Tý vận trình công việc thuận lợi, Mùi sớm thăng chức tăng lương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Người tuổi Mùi thích kết giao bạn bè, nguồn tài lộc liên miên không dứt. Ngoài ra, người tuổi Mùi còn là những người thích giấu cảm xúc vào sâu trong lòng, không muốn người khác đe dọa hay can thiệp vào sự tự do của mình. Họ dũng cảm, tham vọng và quyết đoán.

Nếu người tuổi Mùi có thể duy trì tâm thái ôn hòa và lạc quan suốt cả ngày, cuộc sống sẽ trở nên phong phú hơn, giàu kinh nghiệm sống giúp họ dễ dàng vượt qua những thử thách. Bên cạnh đó, họ không thích tham gia vào những chuyện thị phi và chạy theo xu hướng.

Bằng những nỗ lực miệt mài, càng về già, người tuổi Mùi sẽ bước sang một đẳng cấp mới trong công việc, có thể là thăng chức, tăng lương...

Tử vi ngày mai, thứ Tư (16/8/2023): Dậu nổi bật giữa đám đông, Tý vận trình công việc thuận lợi, Mùi sớm thăng chức tăng lương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Tư ngày 16/8/2023, vận trình công việc của Tý thuận lợi, làm đến đâu thắng đến đó. Người làm công chức, kỹ thuật, đang chờ tin tức xin việc hoặc thi cử sẽ gặp nhiều tin vui trong ngày, cứ tự tin lên, bản mệnh sẽ giành phần thắng về mình.

Nhưng vận tài lại không may mắn. Con giáp này có tinh thần không ổn định, tính khí nóng nảy, tính cách cực đoan nên dễ đưa ra sai sót liên quan đến tiền bạc. Tuổi Tý nên tỉnh táo và khôn ngoan một chút trong lúc làm ăn kẻo phải chịu thiệt thòi.

Vận trình tình cảm xuống dốc. Con giáp này dễ có xích mích với vợ hoặc chồng do bất đồng ý kiến, khó chịu ra mặt. Gần đây áp lực chuyện con cái cũng tăng cao khiến bản mệnh cực kỳ mệt mỏi.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Tử vi ngày mai, thứ Tư (16/8/2023): Dậu nổi bật giữa đám đông, Tý vận trình công việc thuận lợi, Mùi sớm thăng chức tăng lương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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