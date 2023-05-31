Tử vi ngày mai, thứ Tư (1/6/2023) của 12 con giáp: Sửu tài lộc thịnh vượng, Tỵ công việc hanh thông, Tuất có hạn thị phi

Tử vi vui hôm nay ngày 1/6/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu hôm nay tài lộc thịnh vượng, làm việc gì cũng suôn sẻ.

Tình cảm: Tình cảm của các bạn độc thân chưa có nhiều thay đổi, bạn thích trải nghiệm và tìm hiểu nhiều người.

Công việc: Người tuổi Sửu vận trình công danh thuận lợi, việc đến tay hoàn thành tốt được cấp trên khen ngợi.

Tài lộc: Vận trình tài lộc thịnh vượng, tiền tài làm có của ăn của để.

Sức khoẻ: Chăm chỉ dành thời gian tập thể dục thể thao giúp tăng cường sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có tính tình cẩn thận, làm gì cũng có sự tính toán trước sau, có phương án dự phòng cho các kế hoạch. Chính điều nay mang lại sự chủ động, may mắn cho bản mệnh.

Tuổi Tỵ từng bước thực hiện một số thay đổi theo kế hoạch nên kết quả được cải thiện, thành công ngày càng rực rỡ. Trong tháng 6 dương lịch, bạn mệnh có khả năng ký kết được các hợp đồng lớn, gặp đối tác lớn.

Trong giai đoạn này, người tuổi Tỵ có quý nhân nâng đỡ, đó có thể chính là bạn bè ngay gần bên. Họ mang đến cho tuổi Tỵ những lời khuyên, lời động viên tích cực. Nhờ đó, bản mệnh có tâm trí sáng suốt, tinh thần thoải mái khi đưa ra các quyết định quan trọng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi tháng mới nói rằng, chịu tác động của Xung Thái Tuế, thêm Âm Sát hung tinh đe dọa, sự nghiệp của bản mệnh ảm đạm vô cùng. Con giáp này dù có rất nhiều cố gắng nhưng cũng khó tìm được cơ hội để khẳng định mình. Không phải do bạn không có năng lực, chủ yếu tiểu nhân vận sẽ ngăn cản những bước phát triển của bản mệnh. Cạnh tranh, thị phi cũng khá lớn, nếu không đủ sáng suốt thì sẽ gặp nhiều bất lợi.

Tài vận trong tháng không được tốt do có hung tinh chủ hao tài chiếu mệnh. Người làm công ăn lương vẫn chưa thể chạm tay tới mục tiêu được thăng chức tăng lương. Thời điểm này chưa thích hợp để đầu tư, con đường kiếm tiền bị nhiều yếu tố ngăn trở, tài lộc cũng dễ hao hụt, chớ nên vội vàng kẻo lợi bất cập hại.

Con giáp này còn đang phải chịu nhiều áp trong công việc và chuyện tiền bạc nên chẳng mấy quan tâm đến chuyện tình cảm. Mối quan hệ lứa đôi vì thế ngày càng lạnh nhạt và xa cách, xuất hiện nhiều vết rạn nứt. Người độc thân cũng chẳng mấy để tâm tới việc tìm người tâm đầu ý hợp, cứ để mặc mọi thứ, tình hình không có nhiều thay đổi.

Sức khỏe của người tuổi Tuất xuất hiện tình trạng hư nhược, yếu ớt do Nguyệt Lệnh lâm Mộ gây ra. Những người đang có sự nghiệp chông chênh lúc này có vẻ đang suy nghĩ quá nhiều, căng thẳng vì công việc nên nhiều đêm mất ngủ, ăn uống không ngon miệng. Bên cạnh đó cũng cần chú ý giữ an toàn cho bản thân khi tham gia giao thông và làm việc chân tay, máy móc.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.