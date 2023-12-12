Tử vi ngày mai, thứ Tư 13/12/2023: Mão tài lộc bay đầy nhà, Tuất thoát nghèo thành công, Dần đổi vận giàu sang

Tử vi ngày 13/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão có nhiều động lực làm việc mỗi ngày.

Tài lộc: Đưa tiềm lực kinh tế bền vững cho doanh nghiệp của bạn.

Sức khoẻ: Da thường nổi mẫn vì yếu tố thời tiết.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có tính cách thật thà, khiêm nhường, luôn nghiêm túc trong công việc. Bản mệnh làm gì cũng chỉn chu. Trong giai đoạn từ 13/12, bản mệnh gặp nhiều thuận lợi trong công việc. Người làm ăn kinh doanh hay làm công ăn lương đều có may mắn của riêng mình. Trong thời gian này, tuổi Tuất có khả năng bước lên một nấc thang mới trên con đường sự nghiệp. Bản mệnh có cơ hội thăng quan tiến chức, nhận về thành quả xứng đáng cho những công sức đã bỏ ra trong giai đoạn trước đó.

Đường tình duyên của người tuổi Tuất cũng ổn định. Người có cặp có đôi tiếp tục vun vén chuyện tình cảm. Đây là người vô cùng thích hợp với bản mệnh. Người chưa có đối tượng cũng đừng buồn, cơ duyên rồi sẽ đến sớm thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần được cục diện Tam Hội che chở nên nhìn chung hôm nay sẽ có nhiều tin tích cực ở phương diện công việc, một vài cơ hội mới sẽ đến với bạn. Dù gặp phải một chút khó khăn thì bạn vẫn sẽ vượt qua được nhờ có quý nhân phù trợ. Cát khí trong hôm nay cũng giúp những chú Hổ gặp may mắn trong chuyện tiền bạc, con giáp này được lộc trời ban nên tài vận tăng tiến, tiền bạc ào ào đầy ắp túi. Song dù có dư dả đến đây, bạn cũng cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý chứ đừng vung tay quá trán, cứ tiêu xài hoang phí thì tiền nhiều đến mấy cũng sẽ đến lúc cạn kiệt.

Chuyện tình cảm lứa đôi vẫn ổn định nhưng cũng không được mặn nồng như xưa. Bạn có thể lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò lãng mạn để hâm nóng lại tình cảm cùng người ấy. Người độc thân nhân duyên lại chưa được như ý, đôi khi mối quan hệ tình cảm còn mang lại áp lực khiến bạn chỉ muốn tự do một mình.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.