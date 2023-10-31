Tử vi ngày mai, thứ Tư (1/11/2023): Mão vận may lội ngược dòng, Sửu tài lộc cực thịnh, Dần giàu có nhất trong 12 con giáp

Tử vi ngày 1/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão chọn lối sống lành mạnh, thoải mái tư duy.

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão trong công việc rất giỏi phản biện, bạn cố gắng thoải mái nhiều hơn.

Tài lộc: Thông minh và bản lĩnh khi giữ được nguồn tài chính ngày càng gia tăng.

Sức khoẻ: Nên cố gắng thư giãn, hạn chế các công việc quá khuya.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi ngày 1/11/2023 , người tuổi Sửu tràn đầy nhiệt huyết trong tháng mới. Bản mệnh phát huy điểm mạnh của một người chăm chỉ, cẩn thận, cần cù, nhờ đó mà bắt đầu gặt hái được những thành công đáng kể.

Bạn mở rộng giao tiếp để có thêm những cơ hội mới và được mọi người đón nhận. Tuy nhiên, cần lưu ý là bạn nên tránh tiếp xúc với những nguồn năng lượng tiêu cực từ người khác. Có thể họ cũng gây không ít ảnh hưởng đến bạn.

Chuyện tình cảm không còn rối ren như trước khi hai người đã có cố gắng trong việc tăng cường giao tiếp, bày tỏ những suy nghĩ của mình. Nhờ thế mà thời gian này cả hai đã hạn chế những hiểu nhầm, tranh cãi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi ngày 1/11/2023, tuổi Dần gặp rất nhiều may mắn. Con giáp này có niềm đam mê và nghiêm túc với công việc, cũng xác định rõ ràng mục tiêu để phấn đấu, điều này tạo ra niềm hứng khởi giúp bản mệnh có thêm động lực để cố gắng.

Hiệu suất công việc của tuổi Dần khá tốt. Vừa bởi bản mệnh luôn chăm chỉ, vừa bởi mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên hài hòa nên gặp khó khăn là có người giúp đỡ, không phải một mình gánh vác. Chuyện hợp tác làm ăn thuận lợi, con giáp này có thể gặp người đáng tin cậy, ít có trở ngại.

Chẳng những công việc, tuổi Dần được dự báo sẽ gặp được quý nhân nên vận trình tình duyên thuận lợi hơn rất nhiều. Những mâu thuẫn giữa bản mệnh và nửa kia dường như không còn trở nên nghiêm trọng mà hai người cùng nhau giải quyết ổn thỏa, giúp tình yêu thêm nồng nàn.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Tý, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.