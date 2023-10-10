Tử vi ngày mai, thứ Tư (11/10/2023): Tuất tiết kiệm thông minh, Mùi nhanh nhẹn sáng tạo, Ngọ thể hiện được điểm mạnh của bản thân

Tử vi ngày 11/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất yêu đời, luôn chăm sóc bản thân tốt.

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc bạn ngại qua chạm với những người khó tính.

Tài lộc: Bảo vệ tài sản rất tốt, tiết kiệm thông minh.

Sức khoẻ: Lạc quan, yêu đời giúp cơ thể khỏe mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi cho biết những người tuổi Mùi hiền lành nhưng rất thông minh, nhanh nhẹn, có óc sáng tạo hơn người và chẳng ngại vất vả. Tuổi Mùi này thường lấy được lòng tin của mọi người, được giao cho những trọng trách giúp sự nghiệp của tuổi Mùi có bước tiến triển đáng kể cuộc sống cực kỳ viên mãn.

Đúng 11/10, người tuổi Mùi sẽ liên tục gặp vận may về tiền bạc lẫn sự nghiệp. Với sự nhanh nhẹn và trí thông minh, cộng thêm được quý nhân phù trợ, tuổi Mùi sẽ thu hút được nhiều đối tác, hợp đồng béo bở. Đặc biệt, những người tuổi Mùi càng chăm chỉ thì càng thành công đường sự nghiệp sẽ có những chuyển biến vô cùng tích cực. Trong thời gian này tuổi Mùi nỗ lực thì tài lộc càng chạy bon bon.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Tư ngày 11/10/2023, tuổi Ngọ thể hiện được điểm mạnh của mình. Con giáp này có thể nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh và tìm ra cơ hội để bản thân tỏa sáng.

Việc làm ăn cũng tiến triển khá thuận lợi. Bản mệnh biết đâu là lợi thế cạnh tranh của mình nên dễ dàng vượt lên trên đối thủ và gây ấn tượng với khách hàng. Đồng tiền chảy về trong túi bản mệnh ào ạt.

Tuổi Ngọ rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác, đặc biệt là với những người thân yêu, vì thế mà nửa kia chỉ cần hơi thay đổi, bản mệnh sẽ nhận ra ngay. bản mệnh có thể cùng nửa kia tâm sự và giải quyết những khó khăn đang gặp phải.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Dần, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.