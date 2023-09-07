Tử vi ngày mai, thứ Sáu (8/9/2023): 3 con giáp bứt phá ngoạn mục, tài lộc vẹn toàn, sự nghiệp chạm đỉnh

Tâm linh - Tử vi 07/09/2023 16:06

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau tiền bạc chạm đỉnh, thu nhập dồi dào, có nhiều cơ hội thăng tiến.

Tuổi Mùi 

Thiên Tài chỉ lối giúp người tuổi Mùi tìm ra con đường kiếm tiền phù hợp với năng lực của mình. Có thể hiện tại vất vả nhưng tương lai nhất định sẽ rất rực rỡ nên bản mệnh kiên trì, không thấy khó mà vội nản lòng, bỏ cuộc.

Ngũ hành tương sinh hậu thuẫn cho việc bản mệnh mở rộng mối quan hệ dù cho đó là mục đích làm ăn hay khía cạnh tình cảm. Việc lựa chọn đối tượng phù hợp để làm bạn sẽ giúp bạn có cơ hội nâng tầm cuộc sống của mình lên rất nhiều đấy.

Giờ tốt: 21h đến 23h

Màu sắc cát tường: Trắng, vàng

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu

Tử vi ngày mai, thứ Sáu (8/9/2023): 3 con giáp bứt phá ngoạn mục, tài lộc vẹn toàn, sự nghiệp chạm đỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 8/9/2023, tuổi Mão may mắn có quý nhân phù trợ nên mọi việc đều suôn sẻ, hanh thông. Con giáp này chỉ cần thực hiện mọi chuyện đúng như kế hoạch đã định là có thể đạt được mục tiêu của mình.

Ngày này bản mệnh trở nên hăng hái nhiệt tình hơn hẳn, giải quyết mọi việc đâu vào đấy, thậm chí còn tốt bụng giúp đỡ mọi người. Tuy nhiên, nên bớt bao đồng lo chuyện thiên hạ, tập trung làm tốt chuyện của mình trước đã, đôi khi nhiệt tình quá lại thành làm phiền người khác.

Tài chính ổn định, tuy nhiên vì tuổi Mão vẫn luôn lo lắng, canh cánh trong lòng chuyện tiền bạc nên có thể sẽ khó ngồi im quá lâu. Đầu tư kinh doanh trong thời điểm này cũng là ý kiến không tồi, nhưng bản mệnh cần tìm hiểu thật kỹ trước khi bắt tay vào làm.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Tử vi ngày mai, thứ Sáu (8/9/2023): 3 con giáp bứt phá ngoạn mục, tài lộc vẹn toàn, sự nghiệp chạm đỉnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Tử vi ngày 8/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu hôm nay mâu thuẫn cùng người thân yêu.

Công việc: Sự kiên nhẫn và quyết tâm của bạn dần mất đi, công việc chưa hoàn thành tốt khi cấp trên giao.

Tình cảm: Hôm nay, cả hai luôn có hướng đi mới, bạn và người thân có nhiều lần cãi vã không mong muốn.

Tài lộc: Thiết lập tài khoản tích lũy khi bạn có những số tiền không dùng đến.

Sức khoẻ: Chân thường bị tê khi di chuyển nhiều.

Tử vi ngày mai, thứ Sáu (8/9/2023): 3 con giáp bứt phá ngoạn mục, tài lộc vẹn toàn, sự nghiệp chạm đỉnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 17h chiều mai, thứ Sáu (8/9/2023): 3 con giáp đón phúc lộc về nhà, nằm trên đống vàng, cuộc đời hưởng nhiều sung túc

Đúng 17h chiều mai, thứ Sáu (8/9/2023): 3 con giáp đón phúc lộc về nhà, nằm trên đống vàng, cuộc đời hưởng nhiều sung túc

Tử vi dự báo rằng chiều mai (8/9), 3 con giáp sau sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc vượng phát khó ai sánh bằng.

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