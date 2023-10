Tử vi ngày mai, thứ Sáu 6/10/2023: 3 con giáp 'có căn' thời cuộc và tài lộc, làm đâu thắng đó, may mắn tiền bạc ùn ùn kéo đến

Tài lộc: Vận tài chính hôm nay không tệ, bản thân siêng năng, có trách nhiệm với công việc nên làm gì cũng có người nhìn thấy, thu được nhiều thành quả.

Sức khỏe: Khá tốt, tập luyện chăm chỉ sẽ giúp cơ thể linh hoạt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu rất mạnh mẽ, từ 6/10 sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc. Đặc biệt là trong việc kiếm tiền, người tuổi Sửu không muốn thua ai nên rất năng động và chăm chỉ, nếu thức thêm năm ngày nữa thì vận may sẽ đến ngay, vận may sẽ đến, họ sẽ tràn ngập niềm vui, dễ dàng làm giàu chỉ sau một đêm, giàu có sẽ đến và may mắn sẽ đến.

Hãy tự tin vào bản lĩnh của mình, Sửu có thể khiến cuộc sống của mình sang trang, khiến mọi người xung quanh đều phải thèm muốn và ao ước.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 6/10/2023, tuổi Tỵ đưa ra được nhiều ý kiến sáng tạo trong công việc, giúp những việc vốn đã quen thuộc trở nên thú vị và đem lại nhiều lợi ích hơn cho cả tập thể.

Những đóng góp của bản mệnh chắc chắn sẽ được cấp trên nhìn nhận và đánh giá đúng. Vì thế, hãy không ngừng cống hiến, đặc biệt là khi vẫn còn trẻ tuổi. Tuổi Tỵ không ngại vất vả thì sẽ thăng tiến nhanh chóng hơn hẳn nếu so với mọi người.

Tiếc rằng con giáp này đang quá tập trung cho sự nghiệp nên chưa quan tâm quá nhiều đến chuyện yêu đương. Bản mệnh muốn gây dựng một sự nghiệp vững vàng trước khi dành tình cảm cho một ai đó.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.