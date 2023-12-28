Tử vi ngày mai, thứ Sáu 29/12/2023: Tý giàu sang tuyệt đỉnh, Sửu tiền tài khởi sắc, Mùi no nê hưởng lộc trời

Tương Hại đẩy người tuổi Tý vướng vào nhiều rắc rối trong ngày mới. Công việc dù bận rộn đến mấy thì bạn cũng cần luôn phải tập trung, chớ tạo ra sai sót khiến kẻ xấu vin vào hãm hại.

Thổ khắc Thủy cũng cho thấy những bất ổn trong mối quan hệ giữa hai người. Để cuộc sống vợ chồng yên ấm hơn thì cả hai người đều nên cố gắng thay đổi những tật xấu của mình, không nên bắt đối phương phải chịu đựng.

Vận trình tài lộc của tuổi Sửu tháng này tốt, thuận lợi cho việc hợp tác dự án, kiểm tra đánh giá trong công việc hoặc thi cử, xin việc đạt kết quả tốt, có thể nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của quý nhân khi muốn tiến hành công việc. Ngoài ra, còn dẫn đến việc hợp tác dự án có lợi trong tháng này hay có lợi cho việc đạt được chứng chỉ năng lực.

Tháng này, bản mệnh tuổi Sửu ở nơi làm việc sẽ được lãnh đạo và quý nhân hỗ trợ giúp đỡ, hiệu quả công việc tăng cao, thu nhập đương nhiên cũng tăng theo.

Về sức khỏe, tuy tương đối bận rộn nhưng con giáp này vẫn chú ý rèn luyện cơ thể hàng ngày nên không gặp nhiều điều đáng lo ngại.

Tuy nhiên cần chú ý hơn đến vấn đề tình cảm của bản thân, nhất là đối với một số người đã kết hôn hay với những người đã có người yêu gặp bất đồng quan điểm khiến bản thân họ và đối phương bị ảnh hưởng, dẫn đến tình cảm phai nhạt dần.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong ngày cuối năm, vận trình của tuổi Mùi sẽ suôn sẻ và tràn ngập những điều tốt lành. Đây là thời điểm người tuổi Mùi cần tập trung khám phá bản thân và phát triển khả năng cá nhân, sẵn sàng đón nhận một ngã rẽ tiềm năng có thể đến với họ trong năm 2024.

Đối với những người làm công ăn lương, sự nghiệp sẽ được công nhận, tài lộc phát vượng chính trong khoảng thời gian cuối năm. Có thể nói, may mắn cứ ào ào kéo đến gõ cửa nhà các bạn tuổi dê khiến các bạn nhận về vô số các cơ hội và lời mời hợp tác hái ra tiền.

Đối với công việc kinh doanh buôn bán, các bạn tuổi Mùi sẽ phải thường xuyên “nhập hàng mới” về vì doanh số bán hàng chạy quá nhanh khiến các bạn không kịp trở tay. Việc buôn may bán đắt dịp cuối năm này chính là thành quả sau khoảng thời gian bán hàng cực kỳ “có tâm” và tạo dựng mối quan hệ làm ăn tốt.

Vẫn sẽ có một chút trở ngại nhỏ những Mùi không cần lo lắng vì với trí thông minh và sự nhạy bén, con giáp này sẽ dễ dàng vượt qua.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.