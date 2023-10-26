Tử vi ngày mai, thứ Sáu (27/10/2023): Dậu phú quý lâm môn, Mão có vận kim tiền, Thìn phát tài phát lộc

Tử vi ngày mai, thứ Sáu (27/10/2023), người tuổi Dậu việc gì cũng cần bạn giải quyết.

Công việc: Người tuổi Dậu hôm nay giải quyết quá nhiều công việc, gặp nhiều áp lực.

Tài lộc: Tài lộc với bạn chưa cấp thiết, bạn có thu nhập ổn định.

Sức khoẻ: Vất vả và gặp nhiều áp lực.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong danh sách những tuổi Mão làm nên đại nghiệp thì sẽ thật thiếu sót nếu không có tuổi Hợi. Trời sinh người tuổi Mão vốn mang nhiều phước lành và dễ gặp được nhiều may mắn.

Tuy nhiên, ngày mai thứ Sáu (27/10/2023), sẽ được chiếu cố về tiền tài hơn tất cả. Ngoài ra, đây còn là con giáp có nhiều phúc đức nhất. Bởi họ luôn gặp được quý nhân giúp đỡ dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Bên cạnh đó, cuộc sống của người cầm tinh tuổi Mão rất dễ mất cân bằng. Vì vậy, con giáp này sẽ khó lòng có được mọi thứ một cách trọn vẹn. Chỉ cần tuổi Mão biết hài lòng với cuộc sống đang có thì họ sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều.

Nhìn chung, cuộc đời và đường công danh của người tuổi Mão rất suôn sẻ, thành công. Tuổi Mão này không những đem lại may mắn cho chính mình mà còn giúp gia đình hạnh phúc, viên mãn hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mai, thứ Sáu (27/10/2023), tuổi Thìn tự tin phát huy các ưu điểm của mình. Nếu tham dự các buổi phỏng vấn, tuyển chọn trong ngày này, bản mệnh rất dễ gây ấn tượng với người quyền cao chức trọng.

Người có công việc ổn định nhận được sự yêu mến và ủng hộ của nhiều bạn bè, đồng nghiệp xung quanh, chính vì thế mà nhiệm vụ khó khăn cũng trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Con giáp này đang dần chạm tới những cái đích đã đặt ra.

Tiếc rằng quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia lại không mấy yên bình. Con giáp này thường cho rằng mình ở vị trí cao hơn nên thích ra lệnh cho nửa kia. Tuy nhiên, cách hành xử vô lý của bản mệnh đang khiến đối phương thất vọng.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.