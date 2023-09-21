Tử vi ngày mai, thứ Sáu (22/9/2023): Thân nỗ lực thể hiện bản thân, Mão được mọi người yêu mến, Ngọ khó khăn chồng chất

Tâm linh - Tử vi 21/09/2023 17:33

Ngày mai, vận trình 3 con giáp sau có tốt có xấu với nhiều chuyển biến bất ngờ.

Tuổi Thân 

Theo tử vi ngày mới, thứ Sáu ngày 22/9/2023 là thời điểm tuổi Thân nỗ lực thể hiện mình. Con giáp này đã cho thấy diện mạo ấn tượng trong ngày mới bằng những thành tích liên tục. Hãy cố gắng phát huy.         

Tuổi Thân có tinh thần hăng hái, nhiệt tình khi bắt tay vào các công việc mới. Song bản mệnh lại không duy trì được tinh thần quyết tâm lâu, thích có mới nới cũ, chạy theo phong trào. Nếu làm việc gì cũng dở dang nên không những khó đạt thành công mà còn gây phiền phức cho người khác.

Vận tài của tuổi Thân tháng này cũng có nhiều chuyển biến tốt. Nữ giới có thể sẽ chi tiêu nhiều hơn vào quần áo và trang phục. Con giáp này cần cân đối chi tiêu để tránh cuối tháng rỗng vĩ, rơi vào nợ nần.

Vận trình tình cảm có tốt có xấu. Con giáp này có mối quan hệ xã giao khá cởi mở, người độc thân cũng nhiệt tình hơn với bạn bè khác giới, song đừng đẩy mình vào cảnh lắm mối tối nằm không. Người đã lập gia đình cần giữ khoảng cách với người khác giới, đừng để kẻ thứ ba chen chân phá hoại hạnh phúc của mình.

Tử vi ngày mai, thứ Sáu (22/9/2023): Thân nỗ lực thể hiện bản thân, Mão được mọi người yêu mến, Ngọ khó khăn chồng chất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Người tuổi Mão hiền lành, chân thành, hay giúp đỡ người khác. Con giáp này lương thiện, sống tích cực nên cũng nhận được nhiều phúc báo, được mọi người yêu mến. Dù bước vào thế khó, bản mệnh cũng không đầu hàng mà sẵn sàng đương đầu. Trong cuộc sống, tuổi Mão có quý nhân phù trợ nên hoạn nạn cũng sớm qua.

Tử vi dự báo rằng ngày 22/9/2023, tuổi Mão có nhiều cơ hội thay đổi tình thế giúp cuộc đời bước sang một trang mới tích cực hơn. Bản mệnh làm ăn khấm khá, tiền đẻ ra tiền. Điều này giúp khoản tích lũy của tuổi Mão ngày một tăng thêm, cuộc sống tương lai được đảm bảo.

Tử vi ngày mai, thứ Sáu (22/9/2023): Thân nỗ lực thể hiện bản thân, Mão được mọi người yêu mến, Ngọ khó khăn chồng chất - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tử vi ngày 22/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ đường tình cảm của bạn và người ấy gập ghềnh, khó khăn chồng chất. 

Công việc: Người tuổi Ngọ hôm nay hoàn thành thời gian làm việc muộn, cấp trên khiển trách, chưa có nhiều phương pháp làm việc hiệu quả.   

Tình duyên: Tình duyên của cả hai gập ghềnh, khó khăn quay quanh khó giải quyết trong thời gian ngắn.

Tài lộc: Kiếm tiền nhiều hơn ngày thường, được bố mẹ cho tiền đầu tư bất động sản.

Sức khỏe: Ra đường người tuổi Ngọ chú ý sang đường nhìn trước ngó sau. 

Tử vi ngày mai, thứ Sáu (22/9/2023): Thân nỗ lực thể hiện bản thân, Mão được mọi người yêu mến, Ngọ khó khăn chồng chất - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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