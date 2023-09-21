Tử vi ngày mai, thứ Sáu 22/9/2023 của 12 con giáp: Sửu đón nhiều tin vui bất ngờ, Dần có vận kim tiền, Thìn đạt nhiều thành tích trong công việc

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 22/9/2023, tuổi Sửu đón nhiều tin vui bất ngờ. Công việc trong ngày tiến triển rất thuận lợi. Con giáp này được cấp trên đánh giá cao bởi khả năng sáng tạo cũng như ứng biến tốt trước những tình huống bất ngờ phát sinh.

Vận trình tình cảm của tuổi Sửu cũng có nhiều tín hiệu đáng chúc mừng. Các cặp đôi đã giải quyết được những mâu thuẫn, vướng mắc trước đó, hai người hiểu và thông cảm cho nhau hơn, đều chấp nhận nhún nhường một bước để gìn giữ hạnh phúc.

Tài chính trong ngày cũng đang thu về nhiều kết quả khả quan. Con giáp này dễ dàng phát tài, tiền bạc ào ào đổ về nhà. Tuy nhiên, điều này cũng phải đánh đổi ít nhiều, khi mà mọi người dành thời gian để nghỉ ngơi thư giãn thì bản mệnh lại phải làm việc cật lực.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ có những kế hoạch chi tiết giúp cho công việc diễn ra đúng và suôn sẻ. Bản mệnh đạt được hiệu suất công việc cao và được cấp trên ghi nhận, mở ra nhiều cơ hội thăng tiến. Nhờ vậy mà vận trình tài lộc ổn định và khởi sắc. Bạn có nhiều cơ hội cộng tác với các khách hàng tiềm năng giúp nâng cao tài chính cá nhân.

Ngoài ra, con giáp may mắn này cũng sẽ đón nhận nhiều tin vui cát lành, đặc biệt ở phương diện tình cảm. Nếu bạn còn là người độc thân thì đó là tin báo có người thầm thương hay được ai đó bày tỏ tình cảm. Tình cảm vợ chồng có thể sẽ có tin vui về chuyện con cái.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 22/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn đạt nhiều thành tích trong đường công danh.

Công việc: Vận trình sự nghiệp người tuổi Thìn may mắn đạt nhiều thành tựu, bản tính chăm chỉ được đồng nghiệp yêu mến.

Tình duyên: Vận trình tình cảm trung bình, xảy ra chút mâu thuẫn vấn đề kinh doanh của cả hai.

Tài lộc: Tài lộc may mắn đón nhận nhiều tiền bạc vào cuối ngày, vận may tài lộc rất tốt.

Sức khỏe: Nên ăn nhiều đồ mát, tẩm bổ cho những ngày làm việc chăm chỉ.

Ảnh minh họa: Internet

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