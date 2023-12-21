Tử vi ngày mai, thứ Sáu 22/12/2023: Thân vận may áp đảo, Tuất vượt khó nhận tài lộc, Dậu trăm sự suôn sẻ

Tử vi ngày 22/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân hôm nay sức khoẻ cải thiện, tham gia nhiều bộ môn thể thao.

Tình cảm: Trong mối quan hệ, hãy làm rõ tình cảm của bạn và không nên để mập mờ, điều này có thể giúp bạn và đối phương hiểu rõ hơn về nhau.

Công việc: Ngày hôm nay, tuổi Thân có thể đạt được những thành công trong công việc mà bạn đã đam mê. Hãy tự tin và kiên nhẫn khi đối mặt với mọi thách thức.

Tài lộc: Bạn có thể cần phải đầu tư số tiền lớn vào một số công việc không sinh lời ngay lập tức. Tuy nhiên, đây có thể là đầu tư dài hạn đáng giá.

Sức khoẻ: Hãy tìm hiểu và học một bộ môn thể thao mới để cải thiện sức khỏe và giảm đau lưng.

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Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có vận số tốt, cung tài lộc đi đôi với cung quý nhân nên tương lai đầy hứa hẹn, cuộc sống không quá khó khăn, khi gặp nạn sẽ có người giúp đỡ. Bản mệnh giỏi giao tiếp nên tạo dựng được mạng lưới quan hệ xã hội rộng rãi. Con giáp này biết cách đối nhân xử thế, luôn dùng sự chân thành để đối đãi với mọi người. Trong công việc, tuổi Tuất cũng là người có năng lực xuất sắc, không thua kém bất cứ ai.

Tử vi dự báo rằng vận trình của con giáp này từ 22/12 có nhiều điểm sáng. Bản mệnh có vận may trời ban, đại cát đại lợi, sức khỏe dồi dào, làm việc chăm chỉ. Trong tương lai gần, nếu biết nắm bắt các cơ hội xuất hiện trước mắt thì cuộc sống của tuổi Tuất càng thêm phú quý, may mắn.

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Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 22/12/2023, tuổi Dậu nhận ra được tiềm năng phát triển của mình. Con giáp này có thể dễ dàng khẳng định được vị thế dù là trong một môi trường mới. Tuy nhiên, dù được đánh giá cao cũng đừng nên kiêu ngạo.

Người kinh doanh cũng nhận được tin mừng. Có đối tác triển vọng chủ động liên hệ muốn hợp tác với bản mệnh, do đó, việc con giáp này cần làm nhất bây giờ là gây ấn tượng tốt để đôi bên có thể ký kết hợp đồng suôn sẻ.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày tốt mọi việc trừ động thổ. Vì thế, bản mệnh nên lên kế hoạch thực hiện cách công việc phù hợp, đặc biệt là công việc trọng đại, chắc hẳn bản mệnh sẽ đạt kết quả đáng mừng..

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.