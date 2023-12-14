Tử vi ngày mai, thứ Sáu 15/12/2023: Ngọ lên đời thành đại gia giàu có, Thân tiền tài không bao giờ cạn, Dậu cuối năm đón Tết ấm no

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho thấy thứ Sáu ngày 15/12/2023, tuổi Ngọ hãy là một người trung thực. Dù tình huống nào xảy ra, bản mệnh cũng chớ nên nói dối hoặc tìm cách bao biện cho mình.

Thêm vào đó, tuổi Ngọ có thể gặp phải những dấu hiệu về sức khỏe như nóng trong người. Vì thế, bản mệnh cần chú ý chế độ ăn uống của mình, không nên tiệc tùng quá nhiều, đồng thời chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao.

Người làm ăn kinh doanh dễ đưa ra những quyết định thiếu chính xác vì tin theo lời kẻ xấu. Hãy dành thời gian để lắng nghe quan điểm của mọi người xung quanh, nhất là khi nhận được nhiều lời phản đối thì bản mệnh nên suy nghĩ lại.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Dần, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thông minh, hóm hỉnh, giỏi giao tiếp và hòa đồng. Đặc biệt, con giáp này luôn tò mò và thích học hỏi những điều mới.

Đúng 15/12, tuổi Thân có thể gặp một số thách thức trong công việc và phải đối mặt với vô số khó khăn trong giao tiếp với người xung quanh. Tuy nhiên, sự khéo léo và nhanh trí sẽ giúp con giáp này khắc phục được rắc rối nhanh chóng. Họ nên học cách lắng nghe và hiểu quan điểm của người khác, cải thiện kỹ năng giao tiếp và duy trì lối suy nghĩ linh hoạt. Thông qua các hoạt động xã hội tích cực và xây dựng các mối quan hệ sâu sắc, người tuổi Thân sẽ có thể đạt được thành công.

Để công việc và cuộc sống lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, tuổi Thân hãy lắng nghe quan điểm và tôn trọng ý kiến của người khác. Bên cạnh đó, họ cũng cần cải thiện kỹ năng giao tiếp, học cách diễn đạt ý tưởng của bản thân một cách rõ ràng và tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi ngày 15/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu thích cuộc sống nhẹ nhàng, không có quá nhiều sự thay đổi.

Công việc: Người tuổi Dậu hôm nay biết cách tạo ra thu nhập cải thiện chi tiêu hằng ngày.

Tình cảm: Người tuổi Dậu luôn ngỏ lời quan tâm đến người bạn bạn theo đuổi.

Tài lộc: Thu nhập bình ổn, tài lộc chưa có nhiều.

Sức khỏe: Năng lượng mới, luôn vực dậy tinh thần mọi người khi làm việc.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.