Tử vi ngày mai, thứ Năm 7/12/2023: Mão vận may ngập lối, Dần tài lộc bừng sáng, Thìn cứ xòe tay là có bạc tỷ

Tử vi ngày 7/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão xa rời những người làm tổn thương bạn.

Tình cảm: Hôm nay, người tuổi Mão tình yêu lấp lánh, cả hai chia sẻ nhiều khoảnh khắc lãng mạn cùng nhau.

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão không học nhiều, nhưng có nhiều kinh nghiệm giải quyết tình huống tốt.

Tài lộc: Cố gắng dù tài lộc đứt quãng, nhưng vẫn có nhiều người giúp đỡ.

Sức khoẻ: Ăn uống thanh đạm, loại bỏ những thức uống không tốt cho sức khoẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần được thần May mắn gọi tên trong thời gian tới. Tử vi dự báo rằng từ 7/12, con giáp này có thể xây dựng được những mối quan hệ hài hòa, được mọi người giúp đỡ trong công việc. Những khó khăn trước mắt được bản mệnh khắc phục nên sự nghiệp phát triển ổn định.

Người làm ăn kinh doanh có may mắn gặp được đối tác triển vọng. Bản mệnh dù phải đối mặt với khó khăn cũng sẽ sớm vượt qua.

Chuyện tình cảm của người tuổi Dần trong những tháng cuối năm rất vượng. Các cặp đôi thêm thấu hiểu, cảm thông cho nhau. Người độc thân nổi bật trong mắt người khác giới, có nhiều cơ hội gặp gỡ và tìm được đối tượng phù hợp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay thứ Năm ngày 7/12/2023, tuổi Thìn thường xuyên rơi vào tình trạng khó xử, bối rối, nhất là phải ra quyết định có thể gây ảnh hưởng tới mối quan hệ.

Về mặt tình cảm, người độc thân suy nghĩ tiêu cực. Những cặp đôi lúc này nên chú ý đến những khác biệt trong những vấn đề nhỏ nhặt thường ngày để tránh xảy ra khúc mắc.

Trong ngày này, tuổi Thìn không phải lo lắng quá nhiều về sức khỏe khi bản mệnh đã duy trì tốt chế độ ăn uống cũng như tập luyện thường xuyên của mình.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Mão

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.