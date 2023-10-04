Tử vi ngày mai, thứ Năm 5/10/2023 của 12 con giáp: Ngọ làm ăn thuận lợi, Mùi bùng nổ may mắn trong công việc, Tỵ lanh lợi hơn người

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Năm ngày 5/10/2023, tuổi Ngọ làm ăn thuận lợi. Bạn mệnh hiền hòa, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp và lại cũng giỏi buôn bán luồn lách, thu hút khách hàng. Nếu đang mông lung với con đường trước mắt thì quý nhân sẽ chỉ ra giúp hướng đi thích hợp.

Vận trình tình cảm cũng tươi sáng. Trong ngày đào hoa nở rộ, người thương nhau rồi lại về bên nhau. Tình yêu có khả năng hàn gắn mọi vết thương, đừng chỉ một mình ôm nỗi đau thương bất tận, bản mệnh xứng đáng được hạnh phúc.

Trên phương diện tài lộc, tuổi Ngọ được lộc nhiều hơn mọi ngày. Bản mệnh có lộc ăn uống, kiếm thêm được nhiều khoản phụ. Con giáp này luôn biết cách để bản thân không phải xin xỏ, dựa dẫm tiền bạc bất cứ ai, tự làm tự ăn, không phụ thuộc.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dần

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi khá tự tin, có khả năng lãnh đạo và giỏi động viên người khác. Bản mệnh luôn phấn đấu để đạt thành tích xuất sắc, tự chủ và sáng tạo. Con giáp này xuất sắc trong công việc và thích chia sẻ thành tích của mình với người khác.

Đúng ngày mới (5/10), sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ có những bước ngoặt theo hướng tích cực. Sự chăm chỉ và tự tin giúp bản mệnh trở nên nổi bật trong tập thể. Nhờ kỹ năng lãnh đạo và tư duy đổi mới, bản mệnh sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng hậu hĩnh.

Nhưng người tuổi Mùi chớ nên ngủ quên trên chiến thắng. Hãy không ngừng học hỏi để hoàn thiện bản thân. Cơ hội để tỏa sáng luôn rộng mở, chỉ cần người tuổi Mùi sáng suốt là có thể nhận ra.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày 5/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ có tư duy mới, thông minh trong từng phán đón của bản thân.

Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay trong công việc bạn không còn lo ngại chuyện cũ, tập trung vào sự nghiệp của bản thân.

Tình cảm: Hôm nay tình cảm đong đầy, không muốn mất quá nhiều tài chính vào tay người khác.

Tài lộc: Còn mất nhiều tiền vào dự án chưa sinh lời, nhưng bạn không có quá nhiều lo lắng.

Sức khoẻ: Hạn chế ăn cay, dễ làm đau dạ dày.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.