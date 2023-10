Tử vi ngày mai, thứ Năm (5/10/2023): 3 con giáp khổ nạn chuyển phúc tài, vươn lên giàu có, thành công nằm ngay trong tầm tay

Tài lộc: Lo lắng nhiều cho kinh tế, làm việc còn phải để chừng người khác rất nhiều.

Sức khoẻ: Yêu thương bản thân, chăm sóc sức khoẻ đều đặn.

Tuổi Mão

Trong số các con giáp thì những người tuổi Mão hiền lành lương thiện nhưng không kém phần hoạt bát nỗ lực trong công việc. Với người tuổi Mão thì chỉ cần họ luôn chăm chỉ và cần mẫn. Nếu họ luôn giữ được điều này trong 5 năm tới, thậm chí cả cuộc đời thì tài vận của họ sẽ từng bước thăng hoa. Tử vi trong ngày mới 95/10) thì những người tuổi Mão chính là con giáp mà được Thần tài luôn ủng hộ những người chăm chỉ, biết tích lũy và hướng về cuộc sống tươi đẹp hơn.

Tử vi cho biết trong thời gian này tuổi Mão sẽ có vận may trời ban không phải là điều lý tưởng, vì chúng ta không thể biết được khi nào vận may sẽ đến. Điều người tuổi Mão cần thức thời là bản thân họ phải tự tạo may mắn cho chính mình. Người tuổi Mão sẽ được cấp trên cất nhắc thăng quan phát tài cuộc sống trở nên viên mãn giàu có.

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 5/10/2023, sự nghiệp của tuổi Hợi có phần hơn người. Con giáp này có đạo đức, làm ăn trọng chữ tín và chữ đức nên hay được lộc bất ngờ. Tuy nhiên bản mệnh chưa có thành công lớn là do thiếu sự bứt phá.

Vận tiền bạc cũng khởi sắc. Những người làm công ăn lương có một ngày nghỉ trọn vẹn, không còn lo chuyện tiền nong. Những người làm ăn kinh doanh hoặc đầu tư có thể nhận được khoản tiền lớn.

Tiếc là vận tình cảm đi xuống rõ rệt. Con giáp này được khuyên nên thăm hỏi mọi người và cố gắng vun đắp các mối quan hệ xung quanh mình nhiều hơn. Tuổi Hợi không có thời gian dành cho gia đình, bạn bè nên đường tình duyên cũng có phần sa sút.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão

